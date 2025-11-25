El santoral cristiano celebra hoy la memoria de Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir, figura de gran peso en la tradición de la Iglesia y patrona de estudiantes, filósofos y de muchas mujeres que confían a su protección su vida y su futuro.

Este martes 25 de noviembre de 2025, el calendario litúrgico recuerda de manera especial a Santa Catalina de Alejandría, una de las santas más populares de la cristiandad y cuyo eco devocional se mantiene vivo en numerosos países, entre ellos España.

Según la tradición, Catalina nació en una familia noble de Alejandría (Egipto) hacia finales del siglo III. Destacó por su inteligencia y su sólida formación filosófica, hasta el punto de poder debatir con los sabios de su tiempo. Tras abrazar la fe cristiana, se enfrentó a las autoridades imperiales para defender a los cristianos perseguidos, lo que le valió la cárcel, la tortura y, finalmente, el martirio, situado en los primeros años del siglo IV.

La iconografía la presenta coronada como princesa, con la palma del martirio en la mano y junto a la rueda dentada que, según la leyenda, debía ser instrumento de su suplicio y que se rompió de manera prodigiosa antes de herirla, siendo finalmente decapitada. Este episodio ha convertido la rueda en uno de sus principales símbolos.

Santa Catalina es patrona de filósofos, estudiantes, bibliotecas y de diversos oficios ligados al uso de la rueda —como carreteros o molineros—, además de ser invocada de forma especial por muchas mujeres solteras que piden su intercesión a la hora de discernir su vocación y su futuro.

En España, la devoción a Santa Catalina de Alejandría está muy arraigada. Numerosos pueblos, parroquias y barrios llevan su nombre o la tienen como patrona. Especialmente conocida es la romería al Castillo de Santa Catalina en Jaén, donde cada 25 de noviembre se sube hasta la fortaleza para honrar a la santa, considerada protectora de la ciudad.

Como es habitual, el santoral no se detiene en una sola figura. Junto a Santa Catalina, este 25 de noviembre la Iglesia recuerda también a otros santos y beatos, entre ellos San Adelardo de Corbie, San Alano de la Roca, San Dubricio, San Erasmo, San García de Arlanza, San Gonzalo de Mondoñedo, Santa Jucunda, San Márculo, San Maurino, San Mercurio de Capadocia, San Moisés mártir, San Pedro de Alejandría, San Pedro Yi Hoyong, San Riel y varios beatos, entre ellos María Beltrame Quattrocchi.

Hoy celebran su onomástica quienes llevan el nombre de Catalina, así como las distintas variantes presentes en las lenguas de nuestro país. Una ocasión para la felicitación familiar y entre amigos, y para mantener viva una tradición muy arraigada en la cultura española: la de recordar cada día, a la hora de los santos, a las figuras que iluminan la historia de la fe.