El pago de la paga extra de Navidad de 2025 será una realidad para la mayoría de los 9,4 millones de pensionistas de España, pero no todos se beneficiarán de ella. Mientras la mayoría recibirá un doble ingreso, los pensionistas con incapacidad permanente derivada de accidente laboral o enfermedad profesional no recibirán la paga extraordinaria. Conoce los detalles de cómo y cuándo se abonará esta extra y quiénes quedarán fuera de esta bonificación.

La última semana de noviembre trae consigo una de las bonificaciones más esperadas por los pensionistas en España: la paga extra de Navidad. Según la normativa vigente, todas las pensiones se abonan en 14 pagas, dos de ellas extraordinarias, que se hacen efectivas junto con las mensualidades de junio y noviembre, con un importe equivalente a la mensualidad ordinaria de dichos meses.

Para este 2025, la Tesorería General de la Seguridad Social ha preparado un gasto histórico que podría superar los 30.000 millones de euros, ya que el pago de la extra duplicará el gasto mensual que se realiza en las pensiones. El gasto correspondiente a la pensión de jubilación, que beneficia a unos 6,6 millones de personas, será el mayor de todos, alcanzando un total cercano a los 20.000 millones de euros este mes.

Aunque la Tesorería General de la Seguridad Social suele realizar el abono de las pensiones en los primeros días de diciembre, muchas entidades bancarias ya han adelantado el pago a sus clientes para facilitar el proceso. Los pensionistas con la pensión domiciliada en Bankinter y Unicaja Banco ya han recibido su paga extra el pasado viernes 21 de noviembre, mientras que CaixaBank y Banco Santander hicieron lo propio el lunes 24. El martes 25 de noviembre será el turno de clientes de otras entidades como Banco Sabadell, Abanca, INC, Ibercaja y Laboral Kutxa. Finalmente, PiBank realizará el pago el 1 de diciembre.

Sin embargo, no todos los pensionistas recibirán la paga extra. Los beneficiarios de pensiones por incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional verán su pensión prorrateada durante todo el año, por lo que no recibirán una paga extra este diciembre. Estos pensionistas tienen 12 abonos ordinarios anuales, sin pagos extraordinarios como los de jubilación, viudedad, orfandad y otros.