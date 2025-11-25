El Barcelona ya tiene lista la expedición que viajará a Londres para enfrentarse al Chelsea este martes en Stamford Bridge (21:00 horas). La principal novedad en la convocatoria son Marcus Rashford y Frenkie de Jong, quienes estarán disponibles tras ausencias recientes.

El delantero inglés regresa a la lista después de perderse los dos últimos entrenamientos, mientras que el centrocampista holandés no pudo jugar ante el Athletic debido a sanción. Por el contrario, Hansi Flick no podrá contar con Pedri, quien continúa recuperándose de la rotura en el bíceps femoral sufrida durante el Clásico del pasado 26 de octubre. El canario podría volver a los terrenos de juego el próximo sábado ante el Alavés, adelantando ligeramente los plazos de su recuperación.

Entre los convocados, hay cuatro jugadores que están a una tarjeta amarilla de la suspensión: Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Fermín López y Marc Casadó. De ellos, Lamine, De Jong y Fermín López tienen muchas probabilidades de ser titulares, por lo que deberán gestionar sus minutos cuidadosamente para evitar perderse el próximo partido ante el Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou.

La lista completa de convocados para el partido en Stamford Bridge es la siguiente: Joan García, Szczesny, Koundé, Eric, Araújo, Cubarsí, Christensen, Baldé, Martín, Frenkie de Jong, Marc Casadó, Bernal, Olmo, Fermín López, Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran, Marcus Rashford, Raphinha, Roony, Kochen y Dro.