La Iglesia católica celebra hoy la memoria de San Silvestre Gozzolini, abad italiano del siglo XIII y fundador de la Congregación de los Silvestrinos, figura principal del santoral de este miércoles 26 de noviembre, en el que también se recuerdan a otros santos y beatos de la tradición cristiana.

Este miércoles 26 de noviembre de 2025, el calendario litúrgico señala como santo del día a San Silvestre Gozzolini, cuyo nombre se repite en parroquias, ermitas y en la onomástica de numerosos fieles, especialmente en países de tradición católica como España. En la tradicional “hora de los santos”, la Iglesia propone su vida como ejemplo de conversión, austeridad y renovación espiritual.

San Silvestre Gozzolini nació hacia 1177 en Osimo, en la región italiana de Las Marcas, en el seno de una familia acomodada. Enviado por su padre a estudiar Derecho, acabó decantándose por la teología y fue ordenado sacerdote, ejerciendo como canónigo en su ciudad natal. Una profunda crisis interior, al confrontarse con la fugacidad de la vida, le llevó a dejar los honores eclesiásticos y retirarse a la soledad, abrazando una vida de oración, penitencia y pobreza.

Su ejemplo pronto atrajo a discípulos que deseaban seguir el mismo camino de reforma interior. Silvestre eligió la Regla de San Benito y fundó el monasterio de Monte Fano, cerca de Fabriano, donde nació la Congregación Benedictina de los Silvestrinos. Esta nueva familia monástica unía la vida contemplativa con el trabajo y la fraternidad, y se extendió rápidamente por diferentes lugares de Italia. San Silvestre murió el 26 de noviembre de 1267, con fama de santidad, y su memoria quedó fijada en el santoral en esta fecha.

En España, su nombre pervive en diversas parroquias y templos dedicados a San Silvestre, así como en la onomástica de no pocos fieles. Aunque popularmente el nombre se asocia a las carreras de San Silvestre del 31 de diciembre, el calendario litúrgico recuerda hoy al abad Silvestre Gozzolini, menos conocido para el gran público pero muy presente en la tradición monástica de la Iglesia.

Como es habitual, el santoral no se limita a una sola figura. Junto a San Silvestre Gozzolini, este 26 de noviembre la Iglesia recuerda también a otros santos y beatos, entre ellos San Leonardo de Porto Maurizio, gran predicador franciscano; San Siricio, papa; y otros nombres que completan la memoria litúrgica del día. Todos ellos forman parte de esa larga lista de testigos que la Iglesia propone diariamente como referencia de vida cristiana.

Hoy celebran su onomástica quienes se llaman Silvestre, Leonardo, Siricio y el resto de nombres vinculados a este 26 de noviembre. En muchos hogares españoles la jornada deja un espacio para la felicitación, un mensaje o una llamada, manteniendo viva una costumbre muy arraigada en nuestra cultura: la de recordar, cada día, a las figuras del santoral en la “hora de los santos”.