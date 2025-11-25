El sorteo de Bonoloto correspondiente a hoy, martes 25 de noviembre de 2025, ya ha tenido lugar. Estos son los números ganadores:

Combinación ganadora:

Números: 05, 08, 13, 14, 21, 26

Complementario: 34

Reintegro: 9

Sobre Bonoloto:

La Bonoloto es uno de los juegos de azar más populares en España, con sorteos diarios de lunes a sábado. Para jugar, se deben elegir 6 números de una tabla que va del 1 al 49. El precio de cada apuesta es de 0,50 €, y el boleto debe incluir al menos dos apuestas para ser válido. La Bonoloto ofrece tanto apuestas simples como múltiples, aumentando las posibilidades de ganar a medida que se eligen más números.

Los premios dependen del número de acertantes y de la cantidad de apuestas realizadas, destinándose un 55% de la recaudación a premios.

Importante:

La única lista oficial válida de resultados es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado. Este periódico no se responsabiliza de errores u omisiones que pudieran existir. ¡Mucha suerte en el próximo sorteo!