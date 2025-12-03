El santoral católico conmemora hoy, 3 de diciembre, la memoria de San Francisco Javier, presbítero, uno de los patronos de las misiones y cofundador de la Compañía de Jesús, cuya labor evangelizadora se extendió por Asia.

San Francisco Javier, presbítero

Francisco de Jaso y Azpilicueta, conocido como San Francisco Javier, fue un misionero navarro del siglo XVI y figura clave en la historia de la Iglesia Católica.

Historia: Nació en el castillo de Javier (Navarra) en 1506. Estudió en París, donde conoció a San Ignacio de Loyola, con quien, junto a otros compañeros, fundó la Compañía de Jesús (jesuitas) en 1534. Fue ordenado sacerdote y, por petición del rey Juan III de Portugal, se embarcó en una misión evangelizadora hacia Oriente, llegando a la India, Malaca, las islas Molucas y, posteriormente, Japón.

Nació en el castillo de Javier (Navarra) en 1506. Estudió en París, donde conoció a San Ignacio de Loyola, con quien, junto a otros compañeros, fundó la Compañía de Jesús (jesuitas) en 1534. Fue ordenado sacerdote y, por petición del rey Juan III de Portugal, se embarcó en una misión evangelizadora hacia Oriente, llegando a la India, Malaca, las islas Molucas y, posteriormente, Japón. Labor Misionera: Es conocido como el «Apóstol de las Indias y Japón» por su incansable y fructífera labor misionera en Asia, donde bautizó a decenas de miles de personas. Su objetivo final era llegar a China, un sueño que no pudo cumplir.

Es conocido como el «Apóstol de las Indias y Japón» por su incansable y fructífera labor misionera en Asia, donde bautizó a decenas de miles de personas. Su objetivo final era llegar a China, un sueño que no pudo cumplir. Muerte y Patronazgo: Murió de fiebres en la isla de Sanchuán, cerca de la costa de China, el 3 de diciembre de 1552. Es el patrono universal de las misiones y, junto a Santa Teresa de Jesús, patrono de España.

Otros santos que se celebran el 3 de diciembre

Además de la solemne conmemoración de San Francisco Javier, la Iglesia Católica recuerda hoy la onomástica de otros santos y beatos:

San Lucio de Britania: Rey que, según la tradición, solicitó al Papa Eleuterio el envío de misioneros a su territorio en el siglo II.

Rey que, según la tradición, solicitó al Papa Eleuterio el envío de misioneros a su territorio en el siglo II. San Birino de Dorchester: Primer obispo de Dorchester y conocido como el «Apóstol de Wessex» en Inglaterra.

Primer obispo de Dorchester y conocido como el «Apóstol de Wessex» en Inglaterra. San Clauco.

San Neot.

San Sofonías Profeta.

Beatos