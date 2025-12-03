El defensor del Chelsea reveló en Movistar que el Atlético de Madrid dudó de su potencial en 2021, mientras que su traspaso al equipo de Pep Guardiola fracasó por las «pretensiones fuera de mercado» del Brighton.

El lateral izquierdo internacional español Marc Cucurella ha revelado los motivos por los que se frustraron sus fichajes por el Atlético de Madrid y el Manchester City antes de recalar en el Chelsea por 65,3 millones de euros en 2022. Sus declaraciones llegan en un momento en que el jugador ha ganado notoriedad, siendo señalado por algunos como uno de los mejores laterales del mundo tras anular a Lamine Yamal en su reciente partido de Champions League.

El interés del Atlético de Madrid

Respecto a su posible llegada al Atlético de Madrid en 2021, cuando aún jugaba en el Getafe, Cucurella afirmó en declaraciones a Movistar que la operación no se concretó por falta de confianza del club colchonero:

«Es cierto que hubo opciones de ir al Atleti el mismo año que vamos a Brighton, pero en otras condiciones y demás. Soy un buen jugador y les gusta mi perfil, pero yo creo que a estos equipos les faltó un pelín de confianza en mí o en lo que era capaz.»

La frustrada operación con el Manchester City

Posteriormente, el Manchester City, a petición de Pep Guardiola, intentó ficharlo. Cucurella expresó su deseo de ponerse a las órdenes del técnico catalán, pero la operación fue frenada por su entonces club, el Brighton:

«El City estaba arrasando y eran uno de los mejores equipos del mundo. Quería ir sí o sí. Cuando vienen como vinieron y cuando Guardiola te lo pide, vas de rodillas si hace falta. Pero los clubes no llegaron a un acuerdo. El Brighton tenía unas pretensiones fuera de mercado y no pudo ser», lamentó el defensor.

Finalmente, Cucurella abandonó el Brighton en 2022 para unirse al Chelsea, donde actualmente desarrolla su carrera.