El santoral cristiano recuerda hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, a San Saturnino, obispo y mártir, muy vinculado a la ciudad de Pamplona y a la evangelización de las primeras comunidades cristianas en la Galia. Junto a él, la Iglesia celebra también a otros santos y beatos que completan la memoria litúrgica de la jornada.

La “hora de los santos” de este sábado 29 de noviembre tiene un nombre propio: San Saturnino, obispo y mártir, conocido también como San Cernín. La tradición lo sitúa como obispo de Tolosa (la actual Toulouse, en Francia) en los primeros siglos del cristianismo, en un contexto de expansión de la fe y, al mismo tiempo, de persecuciones contra los discípulos de Jesús.

Según la tradición, Saturnino se distinguió por su valentía a la hora de anunciar el Evangelio en un ambiente pagano y hostil. Su predicación atrajo a numerosos conversos, lo que provocó la reacción de las autoridades religiosas y civiles de la época. Acusado de negarse a rendir culto a los ídolos, fue condenado a una muerte especialmente cruenta: atado a un toro que, azuzado, lo arrastró por las calles hasta causarle la muerte. De ahí la iconografía que lo presenta junto a un toro o siendo arrastrado por él.

En España, la devoción a San Saturnino está especialmente arraigada en Pamplona, donde es uno de los patronos de la ciudad. La céntrica iglesia de San Saturnino —conocida popularmente como iglesia de San Cernin— recuerda cada año al santo con celebraciones litúrgicas y actos populares. Su figura está estrechamente ligada a los orígenes cristianos de la ciudad y forma parte del paisaje religioso y cultural de Navarra.

Más allá de Pamplona, diversas parroquias, templos y localidades de nuestro país mantienen viva la memoria de San Saturnino, y no son pocos los fieles que hoy celebran su onomástica. La fecha se convierte así en ocasión para la felicitación en familia, entre amigos o en el trabajo, y para seguir manteniendo una costumbre muy española: consultar el santoral y recordar, cada día, a los santos que la Iglesia propone como referencia de fe y de vida.

Además de San Saturnino, distintos calendarios litúrgicos señalan en esta jornada a otros santos y beatos, algunos vinculados de manera especial a la familia franciscana y a iglesias locales. Entre ellos se recuerda, por ejemplo, la conmemoración de Todos los Santos de la Orden Franciscana en el ámbito seráfico, o figuras como la de San Francisco Antonio Fasani, franciscano italiano del siglo XVIII, conocido por su vida de predicación y caridad, venerado en algunos calendarios particulares en esta misma fecha.

Al final, este 29 de noviembre reúne nombres que quizá no sean tan populares como otros del calendario, pero que forman parte de la larga lista de testigos que, a lo largo de los siglos, han dado forma a la memoria de la Iglesia.

Santos adicionales que se recuerdan el 29 de noviembre

(según diversos calendarios y familias religiosas, además de San Saturnino)