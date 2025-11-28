

En plena sacudida política por el ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y de su asesor Koldo García, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero reapareció este viernes en Llerena (Badajoz) con un mensaje destinado a levantar el ánimo de los militantes socialistas extremeños y arropar al candidato Miguel Ángel Gallardo. “Siempre que llueve, escampa”, afirmó antes del acto de entrega de los Premios Rafael Castilla, la única declaración que quiso ofrecer a los medios.

Acompañado por el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, y por el propio Gallardo, Zapatero evitó cualquier valoración sobre la situación judicial que afecta al partido y se centró en transmitir serenidad a una militancia golpeada por los escándalos y por los malos augurios demoscópicos.

Y es que el día no acompañó a la federación extremeña: el CIS de Tezanos publicó un sondeo que desploma al PSOE regional hasta una horquilla de 19-22 escaños, muy lejos de los 33 necesarios para la mayoría absoluta y por debajo del anterior barómetro de SIGMA DOS para EL MUNDO, que ya vaticinaba una caída a los 24-26 escaños. La dirección autonómica optó por no valorar el sondeo, recibido como un auténtico “jarro de agua fría”.

Gallardo, procesado por el caso del presunto enchufe de su hermano en la Diputación de Badajoz, intenta mantener el relato de la “remontada”. El jueves defendía un balance “muy positivo” de la precampaña, asegurando percibir “una pulsión clara de cambio” favorable al PSOE y reivindicando que la región necesita “estabilidad y un Gobierno progresista”. En su intervención en Llerena volvió a cargar contra el PP, alertando de que, si la derecha gana, “no sólo se consolidarán los recortes y el negacionismo, sino que se perderá una oportunidad para recuperar lo esencial en Extremadura”, citando la atención primaria y la educación infantil como ejemplos.

Mientras tanto, el Gobierno central continúa volcado en apuntalar la campaña socialista. Esta semana anunció la inversión de 2.350 millones de euros para una fábrica de componentes de chips de la empresa estadounidense Diamond Foundry, así como la puesta en marcha, a partir del lunes, de cuatro servicios diarios de trenes Avant entre Cáceres y Badajoz, una línea que no cuenta siquiera con conexión por autovía.

Además, el presidente Pedro Sánchez sigue intensificando su presencia en la región. Tras participar en un mitin en Mérida el pasado día 19, volverá el próximo jueves a Plasencia para un nuevo acto junto a Gallardo, apenas horas antes del inicio oficial de la campaña. El PSOE local invita a asistir para analizar “la situación política, social y económica del país” y reafirma su “compromiso de que Extremadura no se quede atrás”.