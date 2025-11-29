

La presencia del Rey Felipe VI en Gernika, con motivo del homenaje a las víctimas del bombardeo de 1937 junto al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha estado marcada por las duras críticas del PNV. En los instantes previos al acto en el cementerio de la localidad vizcaína, el presidente jeltzale, Aitor Esteban, reprochó al monarca español que no haya realizado todavía un gesto de “perdón” hacia las víctimas del ataque aéreo perpetrado por la Legión Cóndor con apoyo italiano durante la Guerra Civil.

Esteban cuestionó incluso el papel institucional de Felipe VI en la ceremonia, calificándolo de mero “acompañante” del presidente alemán. Además, recordó ante los medios internacionales que la actual Jefatura del Estado “fue puesta por Franco” y que, a diferencia de Alemania —donde el régimen democrático surgió tras una “ruptura” con el pasado—, en España la Transición supuso una continuidad institucional respecto al franquismo. “La monarquía se aceptó como un hecho consumado nacido de ese proceso”, subrayó.

El presidente del PNV insistió en que “el Estado español debe un gesto de perdón” a Gernika y a sus supervivientes, muchos de los cuales participarían en el acto conmemorativo de este mediodía. Frente a esta exigencia, destacó el “agradecimiento” hacia Steinmeier, cuyo país ha reconocido oficialmente la responsabilidad del bombardeo y que culmina en Euskadi su visita de Estado a España.

El programa de la jornada incluyó la llegada del Rey desde Madrid a Bilbao y la del presidente alemán a Vitoria, donde fue recibido en el aeropuerto de Foronda por los diputados generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Posteriormente, el lehendakari Imanol Pradales —quien ya la semana pasada reclamó un “gesto de perdón del Estado español”— recibió al mandatario alemán en el Palacio de Ajuria Enea.

Mientras tanto, en las calles de Gernika se registraron protestas de grupos radicales contrarios a la visita, en un ambiente tenso que contrastó con la solemnidad del homenaje oficial y la visita conjunta al Museo de la Paz.