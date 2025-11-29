Aunque la higiene es fundamental, lavar todos los alimentos antes de consumirlos no siempre es la mejor opción. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ciertos alimentos no deben ser lavados, ya que hacerlo podría aumentar el riesgo de contaminación o afectar negativamente a su calidad. Aquí te mostramos los alimentos que deberías evitar lavar para mantenerte a salvo de intoxicaciones alimentarias.

Huevos

A pesar de la posible suciedad visible en la cáscara de los huevos, la OCU recomienda no lavarlos. Esto se debe a que la cáscara del huevo está recubierta por una cutícula protectora que impide la entrada de gérmenes. Si se lava el huevo, se elimina esta barrera natural, lo que facilita la contaminación. Para manipularlos de forma segura, la OCU sugiere: Evitar que la cáscara toque el interior del huevo al abrirlo.

No usar la cáscara para separar la yema y la clara.

No abrirlos sobre superficies donde luego se vayan a servir o cocinar los alimentos. Pollo

Aunque muchas personas tienen la costumbre de lavar el pollo antes de cocinarlo, la Food Standards Agency (FSA) ha alertado que hacerlo aumenta el riesgo de dispersar bacterias y, por tanto, de intoxicación alimentaria. La OCU aconseja cocinar el pollo completamente y evitar la contaminación cruzada utilizando utensilios exclusivos para la carne cruda. Filetes de cerdo y ternera

La carne de cerdo y de ternera tampoco debe ser lavada. Al hacerlo, no solo pierde nutrientes, sabor y aroma, sino que no ofrece ningún beneficio en términos de seguridad alimentaria. La clave para evitar riesgos es cocinarla correctamente, asegurándose de que se alcancen las temperaturas adecuadas para eliminar cualquier bacteria presente. Setas

Ya sean silvestres o de cultivo, las setas no deben lavarse con agua. El lavado puede afectar a su sabor y textura, ya que absorben demasiada humedad. En su lugar, lo más adecuado es limpiarlas con un paño húmedo o un cepillo. También puedes escaldarlas si las vas a añadir a un guiso, y no debes consumirlas crudas. Verduras en bolsa

Las verduras prelavadas y desinfectadas que se venden en bolsas no requieren un nuevo lavado. De hecho, hacerlo podría ser innecesario y no aportaría ninguna seguridad adicional. La OCU recomienda seguir las instrucciones del envase y usarlas tal como están.

Los alimentos que sí se deben lavar

Aunque algunos alimentos no deben lavarse, hay otros que sí lo requieren para garantizar su seguridad y calidad, como: