El periodista Pipi Estrada ha confirmado que padece un carcinoma en la piel tras los resultados de la biopsia realizada por una herida en la sien que no terminaba de cicatrizar. Su próximo paso será pasar por quirófano.

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Pipi Estrada ha confirmado que los médicos le han diagnosticado un carcinoma en la piel y que deberá someterse a una intervención quirúrgica para tratarlo.

El periodista explicó que todo comenzó con una herida en la sien que inicialmente pensó que podía deberse a una picadura, pero que con el paso de los meses no mejoraba ni terminaba de cicatrizar. Ante esa situación, acudió a un especialista, que le realizó una biopsia para conocer el origen de la lesión.

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Tras varios días de espera, Estrada ya conoce los resultados y confirmó el diagnóstico ante los micrófonos de Europa Press: “Ya conozco los resultados y ha salido carcinoma”.

El periodista aseguró que los médicos no le han transmitido una especial alarma y explicó que le han indicado que debe someterse a una operación para eliminar la lesión. “El siguiente paso ahora es operar”, señaló.

Según sus palabras, la intervención tendrá una duración aproximada de una hora y posteriormente deberá continuar con el seguimiento médico correspondiente.

Estrada también ha explicado que el proceso le generó preocupación mientras esperaba los resultados de la biopsia. Reconoció que términos como “biopsia” o “carcinoma” generan inquietud, aunque afirmó que tras recibir las explicaciones de los profesionales se encuentra más tranquilo.

Además, el periodista ha señalado que deberá extremar las precauciones frente al sol y utilizar protección solar alta. “A partir de ahora, 50+”, indicó, después de que los médicos le recomendaran prestar especial atención a la exposición solar.

Pipi Estrada afronta ahora una nueva etapa médica con una intervención quirúrgica como próximo paso para tratar el carcinoma detectado.