India Rose, la hija de 14 años de la actriz Elsa Pataky y el actor Chris Hemsworth, se ha alzado con el triunfo en una competición de rodeo en la modalidad de monta de toro. La joven participante ha logrado la victoria en un torneo en el que se dio la circunstancia añadida de ser la única mujer inscrita entre todos los competidores, según ha informado su entorno familiar a través de las redes sociales.

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Victoria de India Rose en una prueba de monta de toro

El logro deportivo de India Rose ha sido hecho público por su propio padre, el actor conocido por su papel en Thor, quien compartió las imágenes del momento en su cuenta oficial de Instagram. En la publicación del vídeo que documenta la proeza, el intérprete manifestó su satisfacción por el resultado obtenido por la joven en la arena.

“Sólo quiero decir que mi hija es una fiera. Fue la única chica en la competición y se llevó la victoria. Un momento de orgullo”, expresó el actor en la red social al difundir las imágenes en las que se aprecia la actuación de su hija durante la prueba.

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La consecución del primer puesto en este torneo destaca tanto por la exigencia de la disciplina como por el hecho de que la participante fuera la única representante femenina en el cuadro de competidores del evento.

Las explicaciones sobre la regla de los ocho segundos

En otro de los documentos audiovisuales difundidos tras el evento, se recoge una conversación entre el intérprete y la joven vencedora de la prueba. Durante la grabación, el padre se dirige a la joven para preguntarle por sus impresiones tras alzarse con el título.

“Aquí está ella, la campeona de monta de toros. ¿Cómo te sientes, Indy?”, pregunta Chris Hemsworth a su hija en el citado vídeo. Ante la cuestión formulada por el actor, India Rose responde de forma directa y con un tímido “bien” para definir su estado de ánimo tras el triunfo cosechado en la arena.

En el transcurso de la misma escena, la joven de 14 años procede a explicar a su padre el funcionamiento técnico de la prueba para que la actuación sea dada por válida por los jueces. Tal y como detalló la propia India Rose, el reglamento exige mantenerse un mínimo de ocho segundos sobre el toro durante la carrera para que el intento compute formalmente en la competición.