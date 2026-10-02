La palabra ‘carpeta’ se situó en el centro del debate en la palapa de Supervivientes All Stars durante la última jornada del concurso. La participante Chiqui quedó señalada ante el resto del grupo por una presunta estrategia orientada a evitar que el rapero Arkano abandonara la competición en la isla. La controversia saltó al primer plano después de que su examiga María Jesús Ruiz hiciera público el asunto delante de todos los compañeros presentes, lo que desencadenó la reacción inmediata de la aludida en pleno directo para defenderse de las acusaciones.

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Chiqui niega la estrategia y denuncia una traición en la palapa

Ante el señalamiento de sus compañeros, Chiqui rechazó tajantemente la versión expuesta por María Jesús Ruiz desde el primer momento en que se abordó el tema. Afectada y dolida por la deriva que tomó la situación en el concurso, la participante calificó lo sucedido directamente como una traición y argumentó su postura de forma categórica ante la audiencia y el resto de los supervivientes: «Prefiero estar sola que mal acompañada».

Asimismo, la concursante quiso negar de manera explícita ser una persona celosa y ofreció su propia explicación sobre la distancia que se había observado entre ella y el artista en las últimas jornadas. Según declaró, decidió poner espacio de por medio por consideración hacia él: «Me separé de él el tercer día por no presionarle«, señaló al justificar las razones de su distanciamiento de Arkano dentro del desarrollo de la convivencia.

Conflicto con María Jesús Ruiz, la versión de Arkano y el cruce de reproches con Marta Peñate

Por su parte, María Jesús Ruiz defendió una posición completamente opuesta a la de Chiqui. La concursante apeló a la necesidad de actuar con transparencia de cara a la audiencia, argumentando que los espectadores tienen derecho a conocer las tramas que se configuran dentro de la aventura: «Hay que decir siempre la verdad», aseveró. Respecto al vínculo personal que mantenía con la señalada, manifestó: «Concibo la amistad en libertad y no le quita que hable con los demás».

Chiqui estalla tras ver las imágenes de María Jesús y Arkano 💥



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El propio Arkano tomó la palabra en el plató para detallar el origen del malestar entre ambas participantes, explicando y reproduciendo de forma explícita el comentario que, a su juicio, desencadenó el conflicto. «Chiqui me hizo ese comentario de que si hubiéramos hecho la carpeta hubiera aguantado más en el programa, menospreciándome», relató el rapero ante sus compañeros. Estas palabras fueron confirmadas de manera inmediata por María Jesús Ruiz, lo que certificó de forma definitiva la ruptura de la amistad entre ambas.

La tensión acumulada en la palapa alcanzó también a Marta Peñate, capitana de uno de los equipos del concurso. Peñate echó en cara a Chiqui los insultos que se habían producido en la palapa anterior. La aludida contestó argumentando que tan solo se estaba defendiendo de las descalificaciones recibidas y expresó su disconformidad con los calificativos que la capitana había empleado hacia su persona, concluyendo su intervención con una réplica irónica dirigida a Peñate: «No sé qué hace aquí, debería estar en Harvard».