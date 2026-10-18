Marruecos ha logrado un nuevo impulso diplomático en su propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental, logrando que al menos ocho Estados más respalden públicamente ante Naciones Unidas su iniciativa de que el territorio disfrute de amplias competencias locales bajo soberanía marroquí.

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Declaraciones recientes respaldan el plan de autonomía de Marruecos

Durante la reunión del Comité Cuarto de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, delegaciones de Burkina Faso, Costa de Marfil, Gabón y Perú manifestaron su apoyo al plan marroquí, calificándolo como «base seria, creíble y realista» para una solución política al conflicto. También países del Golfo como Arabia Saudí, Bahréin, Catar y Kuwait reiteraron respaldo al mismo.

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Otras naciones que reafirmaron su compromiso con la propuesta incluyen Dinamarca y Grecia, que la describieron como un camino verosímil hacia una solución mutuamente aceptable. En otro episodio en las Naciones Unidas, Djibouti, República Dominicana, Benín, Togo, Gambia, Sierra Leona, Guinea-Bissau y Antigua y Barbuda expresaron también apoyo durante las discusiones del 12 de octubre de 2026.

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Estos pronunciamientos se producen tras la aprobación de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2025, en la que dicho organismo respalda el plan de autonomía marroquí como marco para futuras negociaciones entre las partes, instando a un diálogo sin condiciones previas. La resolución considera que la autonomía bajo soberanía marroquí podría ser una alternativa factible a extinguir el conflicto. Además, Human Rights Watch ha alertado sobre riesgos para el derecho a la autodeterminación si no se garantiza participación genuina de la población saharaui.

Antecedentes del conflicto y normativa que atañe al Sáhara Occidental

El Sáhara Occidental fue una colonia española hasta 1975. Tras la retirada de España, Marruecos y Mauritania ocuparon el territorio, mientras el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, apoyado por Argelia. Mauritania se retiró en 1979, pero la disputa entre Marruecos y el Polisario continúa hasta hoy.

Desde 1988 la ONU contempla el Sáhara Occidental como territorio no autónomo, sujeto al derecho internacional de descolonización. En 2007 Marruecos presentó su plan de autonomía, por el cual el territorio tendría autogobierno local pero permanecería bajo soberanía marroquí. Hasta hace poco, muchos apoyos internacionales se inclinaban hacia la opción de un referéndum de autodeterminación, promovida por el Frente Polisario y Argelia.

La aprobación de la Resolución 2797 por el Consejo de Seguridad en octubre de 2025 fue un momento clave que incluyó expresamente el plan marroquí entre los marcos válidos para negociar. En ella se insta a las partes a dialogar sin condiciones previas, reconociendo que la autonomía podría ser la vía más práctica, aunque reservando al pueblo saharaui el derecho a la autodeterminación. Organizaciones independientes siguen insistiendo en que ese derecho no quede diluido en el proceso negociador.

Situación actual en el Magreb y efectos diplomáticos

El creciente respaldo internacional fortalece la posición diplomática de Marruecos frente a Argelia, principal apoyo del Frente Polisario. Argelia insiste en la celebración de un referéndum libre con opción de independencia, mientras que Marruecos apuesta por la autonomía dentro de su marco territorial.

Este apoyo reforzado podría influir en próximas decisiones del Consejo de Seguridad y en el mecanismo MINURSO, la misión de paz desplegada en el Sáhara Occidental desde 1991, cuyo mandato debe renovarse periódicamente. Marruecos busca que el plan de autonomía sea la referencia central en nuevas resoluciones.