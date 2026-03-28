La Semana Santa en España es un periodo de profundas tradiciones que convoca a miles de personas a participar en las conmemoraciones religiosas. Es especialmente conocida por sus procesiones, donde los fieles recorren las calles portando pasos y acompañados por nazarenos, penitentes y bandas musicales.

Sevilla es la ciudad emblemática en cuanto a procesiones, con hermandades reconocidas como la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana. Estas imágenes son protagonistas de la ‘Madrugá’, una noche mágica donde la devoción y el fervor religioso se entrelazan.

Además de las procesiones, la Semana Santa se enriquece con eventos singulares como la ‘Rompida de la Hora’ en Calanda, que marca el comienzo de las celebraciones con un potente sonido de tambores. En otros lugares, se representan las pasiones vivientes, destacando la de Balmaseda en Vizcaya, donde los habitantes recrean los últimos momentos de la vida de Jesús.

Durante la Semana Santa de 2026, los días previos al Domingo de Ramos, se llevarán a cabo las procesiones llamadas hermandades de víspera. Estas cofradías suelen estar muy vinculadas a sus barrios y a menudo realizan traslados que son incluso más célebres que las propias procesiones.

En Málaga, un evento significativo será el traslado del Cautivo, donde Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad Coronada son llevados en un paso que entusiasma a los devotos. Este acto se caracteriza por la entrega de claveles rojos como promesa, creando una imagen impresionante en las calles.

El Domingo de Ramos, que en 2026 caerá el 29 de marzo, marcará el inicio oficial de la Semana Santa. Tradicionalmente, esta jornada se conoce por las procesiones que celebran la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, donde los participantes suelen llevar ramos de palmas y olivos.

Un ejemplo destacado en este día es la Procesión de las Palmas en Elche, famosa por su belleza y el simbolismo que representa. En esta ciudad, los fieles portan palmas, muchas de ellas elaboradas artesanalmente, y se congregan en un ambiente festivo que resalta la importancia de esta tradición.

Asimismo, otro evento relevante es la procesión de Nuestro Padre Jesús del Perdón en Madrid, que ha trasladado su tradición a la tarde del Domingo de Ramos, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados durante la Semana Santa capitalina.

El Lunes Santo traerá consigo más eventos, como la procesión del Cautivo en Málaga, que continúa atrayendo a grandes multitudes. Este día también es protagonista de la procesión de Las Promesas en Cartagena, donde los penitentes demuestran su fe y devoción.

Finalmente, la ‘Madrugá’ del viernes concluirá las grandes celebraciones, con numerosas procesiones que se extenderán hasta la tarde del Domingo de Resurrección, con un cierre que brinda un mensaje de esperanza y renovación para todos los asistentes.