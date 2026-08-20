La presentadora de ‘La hora de La 1’, Silvia Intxaurrondo, ha analizado desde el espacio de TVE la versión ofrecida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en torno a la adquisición de un ático de lujo valorado en 6,3 millones de euros por parte de la administración autonómica. Durante la emisión, la periodista ha subrayado las contradicciones del discurso oficial y ha formulado varias preguntas clave sobre la finalidad de la operación inmobiliaria, mientras las colaboradoras del programa han señalado la falta de expedientes justificativos y las inconsistencias de las explicaciones gubernamentales.

La polémica en torno a la adquisición de un ático de lujo por un importe de 6,3 millones de euros a través de la Comunidad de Madrid ha sido objeto de análisis en el programa ‘La hora de La 1’ de TVE. La presentadora del espacio, Silvia Intxaurrondo, ha puesto el foco sobre las explicaciones vertidas por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, señalando las contradicciones registradas durante sus últimas intervenciones públicas al referirse a esta operación inmobiliaria.

Durante la emisión, Intxaurrondo ha reaccionado a las afirmaciones de la titular del Ejecutivo madrileño, quien alegó que este tipo de actuaciones también habían sido realizadas por miembros del Gobierno central. «A mí ayer Isabel Díaz Ayuso me dejó con una duda, porque dice que esto también lo han hecho ministros. Bueno, pues fiscalicémoslo», ha manifestado la periodista, cuestionando a continuación las circunstancias específicas de la operación: «¿A qué ministra o a qué ministro se le ha comprado en secreto un pisazo de lujo frente al piso donde vive su mamá? Que nos lo diga, frente al piso en el que vive su mamá…».

Cuestionamiento sobre el uso y la finalidad del inmueble

En el transcurso del debate televisivo, la conductora de ‘La hora de La 1’ ha incidido en la falta de transparencia que rodea la adquisición del inmueble. «Es que parece que lo que estamos esperando ya es una confesión. Vamos a ver, el Gobierno madrileño compró una vivienda para uso y disfrute de Isabel Díaz Ayuso frente al piso donde vive su mamá», ha argumentado Intxaurrondo, añadiendo que «si es blanco y en botella».

En este sentido, la comunicadora ha calificado la situación como «un elefante en la habitación», señalando el contraste entre el empleo de fondos públicos y el desconocimiento alegado por la administración. «La Comunidad de Madrid compra con dinero público, en secreto, un pisazo para la presidenta que está enfrente del de su madre y ella no sabe nada… ¡Ah! oye, magia», ha valorado, planteando finalmente una reflexión dirigida a la audiencia: «Entonces, yo les invito a ustedes a que intenten responder a una pregunta que yo creo que cada uno de nosotros podemos responder… ¿Para qué se compró ese piso? Cada uno que se responda. Pues eso».

Silvia Intxaurrondo sobre el ático de Ayuso.



REINA 👑 pic.twitter.com/3V6h35PrAD — Formula Music (@Formula_Music) August 18, 2026

Ausencia de expediente y análisis de la estrategia judicial

Por su parte, la periodista y colaboradora del programa Marta Nebot ha centrado su intervención en la vertiente administrativa y judicial del caso. Nebot ha remarcado la ausencia del documento oficial que detalle las razones del desembolso público: «Hablamos todos del para qué, de ese expediente que no aparece en el que se justifique esta compra, que lógicamente en la Comunidad de Madrid tiene que haberlo».

Asimismo, la analista ha sostenido que la estrategia de la presidenta pasa por postergar las explicaciones en el ámbito político para derivarlas a la vía jurisdiccional. «Ella ha decidido que lo va a confiar todo a los tribunales de Madrid, ha dejado que esto acabe en un procedimiento judicial por no enseñar ese expediente», ha expuesto Nebot, advirtiendo de los plazos temporales del proceso: «Qué pasa, que esto no va a ser antes de las elecciones, no va a ocurrir en 10 meses. Esto ya será vete tú a saber cuándo y vete tú a saber cómo».

Inconsistencias según la normativa autonómica

El análisis de las justificaciones ofrecidas por el entorno de la Presidencia regional ha sido completado por la politóloga Cristina Monge. La especialista ha descartado que el inmueble —que cuenta con una terraza de 200 metros cuadrados— estuviera destinado a albergar dependencias administrativas u oficinas públicas, tras examinar la distribución de los planos.

Monge ha recordado que la legislación vigente en la propia Comunidad de Madrid prohíbe de forma explícita la instalación de oficinas en ese inmueble concreto. La politóloga ha aseverado que los argumentos gubernamentales «carecen de ningún sentido» y ha criticado que las explicaciones «han ido cambiando de colorines» con el paso de los días. En consonancia con el planteamiento de Intxaurrondo, Monge ha concluido que el sentido común conduce a evaluar si la administración autonómica tenía como objetivo gestionar la compra de una residencia oficial para la jefa del Ejecutivo regional.