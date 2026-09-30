CEUTA.– El pleno de la Asamblea de Ceuta ha aprobado este martes la creación de una línea de subvenciones públicas destinadas a las familias cuyos inmuebles resultaron dañados durante los severos fenómenos meteorológicos que azotaron la ciudad autónoma a principios de año. La propuesta, presentada por la formación Ceuta Ya! y respaldada por la Cámara autonómica, busca reparar los perjuicios directos que afectaron a las viviendas de titularidad privada tras el paso de las borrascas registradas entre el 15 de enero y el 6 de febrero.

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Según explicó durante la sesión el consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, las ayudas estatales dictadas por el Gobierno central tras declarar a Ceuta «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» excluyeron expresamente el parque residencial privado, reduciendo la partida prevista para la ciudad de 10 a 6 millones de euros. Por su parte, la diputada de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, justificó la necesidad de la medida autonómica para corregir una situación que dejó desamparadas a las familias más vulnerables. La nueva línea de apoyo financiero municipal cubrirá los daños estructurales, la reposición de enseres deteriorados y la reparación de elementos comunes en las comunidades de vecinos de barriadas como Juan Carlos I, Loma Colmenar o la calle Doctor Marañón.

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