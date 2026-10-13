Cruz Roja ha celebrado este lunes, 13 de octubre de 2026, a las 13:30, su sorteo benéfico en Ceuta. El resultado es el siguiente:

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Denominación del boleto: EL CAÑON

EL CAÑON Número premiado: 825

¿Cuánto se gana en el sorteo de hoy?

El cupón con el número 825 gana 400 euros. Todos los cupones terminados en 25 ganan 7,50 euros.

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¿Hasta cuándo se puede cobrar?

Los premios del sorteo de Cruz Roja pueden cobrarse durante 30 días naturales a partir de la fecha del cupón. En febrero el plazo es de 28 días, o de 29 si el año es bisiesto.

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Sobre el sorteo de Cruz Roja en Ceuta

El sorteo de Cruz Roja es una rifa benéfica que se celebra en Ceuta de lunes a sábado, a las 13:30. Cada cupón cuesta 1 euro y cada día salen a la venta más de 30.000. Nació en 1927 para financiar el hospital Jesús, María y José, gestionado por Cruz Roja, y hoy sigue siendo además el medio de vida de muchos de sus vendedores.

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