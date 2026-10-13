Tras el Día de la Hispanidad, se pone el foco en lo que quedó del acto: alumnos unidos en torno a una experiencia compartida. Jóvenes que participan sin buscar la confrontación y que convierten lo común en motivo de encuentro.

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‹ › Foto 1 de 3 La generación que aprende a cuidar lo común

Los centros de Colegios RC España han convertido el homenaje a la bandera en una experiencia que deja una pregunta para después del acto: qué ocurre cuando los niños y jóvenes aprenden a valorar lo que tienen en común antes de fijarse en lo que les separa. La respuesta se encuentra en una comunidad que se reconoce, se escucha y se hace cargo de sus propios vínculos.

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“La imagen más valiosa de esta celebración es la de los alumnos descubriendo que pueden estar juntos sin necesidad de competir, imponerse o excluir. Nos recuerdan que la convivencia no empieza en los grandes discursos: empieza cuando uno aprende a reconocer al otro como parte de un mismo nosotros”, afirma Valeria Harrington, directora de Educación de Colegios RC España.

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El homenaje termina, pero la experiencia continúa. Lo relevante no es solamente que los alumnos hayan compartido una celebración, sino que han vivido una forma de estar juntos que contrasta con muchos de los mensajes que reciben cada día. Durante unos minutos, lo importante no ha sido tener razón, responder primero o subrayar la diferencia, sino formar parte de algo compartido.

La celebración no pretende resolver las tensiones de la sociedad ni simplificar un debate público complejo. Su aportación es más concreta y, por eso, valiosa: mostrar que la unidad no es una idea abstracta, sino una práctica que se puede aprender desde pequeños.