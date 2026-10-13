Sophos ha anunciado la disponibilidad general de Sophos AI Defense, una solución diseñada para detectar herramientas de IA utilizadas por empleados y aplicaciones, incluso aquellas que no han sido aprobadas por los equipos de seguridad. Esta herramienta se integra en los sistemas existentes, convirtiendo controles de terminales, redes, identidades y navegadores en medidas de protección en tiempo real para el uso de la IA.

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‹ › Foto 1 de 2 Sophos lanza AI Defense para un uso seguro de la IA

Según Sophos, cada herramienta de IA no detectada representa una potencial brecha de seguridad. Sophos AI Defense se ofrece a través de Sophos Fusion, el sistema de defensa de ciberseguridad nativo de IA, permitiendo gestionar la seguridad sin necesidad de implementar herramientas adicionales. Esta capacidad es especialmente relevante dado el aumento del uso no autorizado de herramientas de IA que preocupa a los responsables de TI.

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Estadísticas recientes indican que el 69% de las organizaciones sospechan que sus empleados utilizan agentes y herramientas de IA no autorizados, y el 82% han identificado actividad de IA no aprobada en sus entornos en el último año. Los responsables de TI también expresan preocupación por el riesgo que esto conlleva, especialmente con un aumento proyectado en el número de agentes de IA.

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Sophos AI Defense recopila señales de varias capas de seguridad para monitorear la actividad de IA, permitiendo distinguir entre el uso rutinario y la actividad que requiere una intervención. Las protecciones en tiempo real están diseñadas para prevenir la exposición de datos confidenciales, supervisando interacciones de IA a medida que ocurren.

Este lanzamiento coincide con el Mes de la Concienciación sobre la Ciberseguridad, subrayando la importancia de una adopción segura de la IA en organizaciones de todos los tamaños. Sophos AI Defense ya está disponible para todos los clientes interesados.