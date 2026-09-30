La consejera Nabila Benzina detalla en el Pleno el despliegue sanitario realizado desde finales de julio e intercambia un tenso enfrentamiento con la diputada de Vox Yolanda Merelo.

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CEUTA.— La consejera de Sanidad y Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Nabila Benzina, ha informado este miércoles de que un total de 4.297 personas llegadas a la ciudad a raíz de la reciente entrada masiva han sido vacunadas contra diversas enfermedades desde el pasado 31 de julio. El dato, ofrecido durante la sesión plenaria en respuesta a una interpelación del grupo parlamentario Vox, busca dar cuenta de las medidas de contención epidemiológica puestas en marcha tras la crisis.

Durante su intervención, Benzina ha detallado el balance epidemiológico detectado hasta la fecha, precisando que se han registrado 11 casos de tuberculosis (tres de ellos autóctonos y uno correspondiente a un turista), 18 casos de varicela —15 de los cuales vinculados directamente a la población recién llegada— y un caso de sarna.

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Encriptado debate parlamentario

La cifra y las explicaciones de la consejera no han satisfecho a la portavoz de Vox, Yolanda Merelo, quien ha reprochado al Ejecutivo local su gestión e insistido en que «traen menos cifras de las que corresponden», acusando a la Consejería de actuar de forma análoga al Ejecutivo central. Asimismo, la parlamentaria opositora ha criticado la falta de sanciones a establecimientos o servicios irregulares detectados tras la crisis y ha afeado que se omitieran otros episodios sanitized detectados en centros educativos.

Por su parte, Benzina ha respondido con firmeza defendiendo el rigor técnico de la administración y matizando conceptualmente la diferencia entre casos aislados y brotes epidémicos. La consejera ha destacado la colaboración continua mantenida con organismos estatales como el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) desde el primer momento del evento migratorio.