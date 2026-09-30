Puerto Deportivo Sotogrande y Fundación Navega han programado dos nuevas visitas para alumnos del Colegio Internacional Montessori Sotogrande, que tendrán lugar el 15 y 22 de octubre a partir de las 11:00 horas. En total, sesenta y cinco estudiantes de entre 6 y 12 años disfrutarán de un bautismo náutico y diversas actividades relacionadas con el mar y el entorno portuario.

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La iniciativa busca fomentar el contacto de los jóvenes con el medio marítimo, ofreciendo talleres y la oportunidad de navegar, además de conocer el funcionamiento del Puerto Sotogrande. Los alumnos se dividirán en dos grupos por edades, con 39 niños de 6 a 9 años y 26 de 9 a 12 años, lo que suma más de 80 participantes entre alumnos, profesores y monitores.

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Los bautismos náuticos, que forman parte del programa, se realizarán con tres veleros de la marina de El Pañol y contarán con la participación de una embarcación a motor de Puerto Sotogrande, brindando una experiencia completa que incluye tanto la navegación a vela como un recorrido por la instalación portuaria.

El 15 de octubre, se llevará a cabo un taller de nudos impartido por practicantes de la Corporación de Prácticos del Puerto Bahía de Algeciras. La segunda jornada, el 22 de octubre, incluirá un taller de yoga adaptado para los escolares, guiado por Laura Cortés Yoga, que trabajará la coordinación y la conciencia corporal de manera dinámica y divertida.

Esta iniciativa, apoyada por diversas entidades del Campo de Gibraltar y la Costa del Sol, se alinea con los ODS relacionados con la educación, las alianzas y la vida submarina, promoviendo el conocimiento del medio marino entre las nuevas generaciones.