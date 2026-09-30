El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha emitido una alerta sobre los riesgos asociados a las obras que se están llevando a cabo en el Parque de Bomberos de Ceuta.

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Según la organización sindical, estos trabajos estaban previstos para una duración de un mes, sin embargo, las condiciones actuales de las instalaciones plantean serias preocupaciones.

CCOO considera que la prolongación de las obras podría comprometer la eficacia y eficiencia de la respuesta ante situaciones de emergencia en la ciudad, lo que pone en riesgo tanto a la plantilla del parque como a la ciudadanía en general.

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El sindicato ha expresado su inquietud, subrayando la necesidad de resolver la situación con la mayor urgencia posible para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Las obras en cuestión no solo afectan a los servicios de emergencias, sino que también generan una incertidumbre sobre los tiempos de respuesta ante posibles incidentes que pueden requerir la intervención de los bomberos.

CCOO ha solicitado a las autoridades correspondientes la interlocución necesaria para garantizar que las obras finalicen pronto y que no siga poniendo en riesgo la seguridad pública en Ceuta.