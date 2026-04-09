La suerte sonríe al número 023, conocido popularmente como «El Melón», en el sorteo benéfico de la ciudad autónoma

La Cruz Roja de Ceuta ha vuelto a repartir ilusión este jueves 9 de abril de 2026 con la celebración de su tradicional sorteo. En una jornada donde la solidaridad de los ceutíes se ha vuelto a poner de manifiesto, el azar ha querido que el primer premio recaiga en una de las cifras más emblemáticas del imaginario local.

Este sorteo, que goza de un gran arraigo en la ciudad autónoma, no solo es una oportunidad para que los ciudadanos pongan a prueba su suerte, sino que constituye una vía de financiación esencial para los proyectos sociales, de emergencia y de atención a colectivos vulnerables que la institución desarrolla en Ceuta.

Resultado del sorteo de la Cruz Roja en Ceuta

Tras realizarse la extracción reglamentaria en la sede de la organización, el número ganador para hoy jueves es:

Número premiado: 023

Como es costumbre en la jerga local que acompaña a esta rifa, el número 023 es identificado popularmente como «El Melón». Esta curiosa nomenclatura, que los ceutíes utilizan para dar nombre a cada una de las cifras, ha facilitado que la noticia del premio se extienda rápidamente por las calles de la ciudad.

Impacto de la recaudación

Cada boleto adquirido para este sorteo contribuye directamente a sostener la labor humanitaria de la Cruz Roja Española. La recaudación de este jueves se destinará a:

Asistencia a familias en riesgo de exclusión.

Mantenimiento de dispositivos de socorro y emergencias.

Programas de ayuda a la infancia y a personas mayores.

Apoyo logístico y sanitario en la ciudad.

Comprobación y cobro de premios

Se recomienda a todos los participantes verificar sus boletos a través de los canales oficiales de la Cruz Roja de Ceuta o en los puntos de venta autorizados. Es fundamental conservar el boleto en buen estado para poder tramitar el cobro de cualquier cantidad premiada derivada de la extracción de este 9 de abril.

Desde la organización se agradece, una vez más, la participación masiva de los ciudadanos, cuyo apoyo permite que la labor social de la institución siga llegando a quienes más lo necesitan.