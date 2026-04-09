El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantuvieron este miércoles un desayuno de trabajo clave para unificar posturas. El encuentro, de alto contenido político, tuvo como objetivo principal coordinar la estrategia de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y poner sobre la mesa las necesidades urgentes de la región madrileña.

Según ha informado la dirección nacional del PP este jueves, la reunión contó también con la participación de varios miembros del equipo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, reforzando el carácter ejecutivo de la cita.

Madrid como eje de la ofensiva política

Durante el encuentro, Ayuso y sus consejeros trasladaron a Feijóo las prioridades estratégicas de la comunidad, denunciando que las demandas de los ciudadanos madrileños siguen «sin ser atendidas» por el Ejecutivo central.

Desde el PP han sido especialmente críticos, señalando que el Gobierno de Sánchez está:

Utilizando a los madrileños como «rehenes» en su estrategia política.

en su estrategia política. Aplicando «prácticas de ajuste de cuentas» contra la región como castigo por los resultados electorales adversos para el PSOE en Madrid.

Un modelo de trabajo extensible a otras regiones

Génova ha subrayado que este encuentro no será un hecho aislado. La intención de Feijóo es replicar este formato de reuniones de trabajo con el resto de los gobiernos autonómicos del PP en toda España. El objetivo es tejer una red de oposición sólida y cohesionada que combine la gestión territorial con la confrontación directa a las políticas de Pedro Sánchez.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha reafirmado su compromiso fiscal, asegurando que su primera medida si llega a la presidencia será revertir las subidas impositivas del actual Gobierno, llegando a vincular su cargo a dicha bajada de impuestos.

Esta reunión escenifica la sintonía entre los dos activos más potentes del PP en un momento de alta tensión política, marcando la hoja de ruta para los próximos meses de legislatura.