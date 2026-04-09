La campaña de la Renta 2025 ya está en marcha y permite presentar la declaración por internet desde el 8 de abril de 2026, además de contar con atención telefónica y presencial con cita previa.

Hacer la Declaración de la Renta puede parecer complicado al principio, pero el proceso resulta mucho más sencillo si se siguen los pasos en orden. Durante la campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria permite revisar el borrador, modificar los datos fiscales y presentar la declaración por internet a través de Renta Web, Renta Directa o la app oficial. También mantiene la atención telefónica y presencial con cita previa para quienes necesiten ayuda.

El primer paso es entrar en el portal oficial de la Campaña de Renta 2025 de la Agencia Tributaria. Desde ahí se centralizan los principales servicios: consulta de datos fiscales, tramitación del borrador o declaración, ayuda técnica, asistencia virtual, cita previa y acceso a Renta Web y Renta Directa.

Una vez dentro, el contribuyente debe identificarse para acceder a su expediente. La Agencia Tributaria permite hacerlo con certificado o DNI electrónico, Cl@ve o número de referencia. En la ayuda oficial de Renta Web, Hacienda explica el acceso y la presentación tanto con referencia como con certificado o Cl@ve.

Después de identificarse, el siguiente paso es consultar el borrador y los datos fiscales. Es importante revisar con calma la información personal, la situación familiar, las rentas del trabajo, las cuentas bancarias, las deducciones y cualquier cambio que pueda afectar al resultado. El hecho de que el borrador esté disponible no significa que siempre sea correcto o completo, por lo que conviene comprobarlo antes de confirmar la presentación. Esta recomendación es una inferencia razonable a partir de la propia estructura del servicio, que permite modificar el borrador antes de presentarlo.

Si la declaración es sencilla, una de las opciones más útiles este año es Renta Directa. La Agencia Tributaria ha anunciado que este sistema de presentación inmediata estará disponible para nueve millones de contribuyentes, con el objetivo de simplificar y agilizar las declaraciones menos complejas.

Si el contribuyente necesita revisar más apartados o hacer cambios, lo habitual será usar Renta Web, que sigue siendo la herramienta principal para cumplimentar, modificar y presentar la declaración. La propia Agencia Tributaria explica en su ayuda técnica cómo obtener el borrador, revisarlo, modificar una declaración ya presentada y completar el trámite por distintas vías de identificación.

En la práctica, el proceso básico para hacer la renta por internet es el siguiente: entrar en el portal oficial, identificarse, abrir el servicio de tramitación del borrador o declaración, revisar los datos fiscales, corregir lo que sea necesario, comprobar el resultado final y presentar la declaración. Desde el 8 de abril de 2026 ya están disponibles los servicios por internet para presentar la Renta 2025.

Quienes prefieran ayuda directa también pueden hacer la renta por teléfono. La solicitud de cita previa telefónica puede hacerse desde el 29 de abril de 2026, y la Agencia Tributaria confecciona declaraciones por esta vía desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio.

Además, la campaña incluye la posibilidad de hacer la declaración de forma presencial en oficinas. La cita previa para atención en oficina puede solicitarse desde el 29 de mayo de 2026, y la atención presencial estará disponible del 1 al 30 de junio.

Hay una fecha que conviene tener especialmente en cuenta: el 25 de junio de 2026 termina el plazo para presentar declaraciones con resultado a ingresar cuando se quiere domiciliar el pago. Aunque la campaña finaliza el 30 de junio, quienes vayan a pagar y quieran domiciliar no deben esperar hasta el último momento.

La Agencia Tributaria también ha reforzado esta campaña con mejoras en Renta Web y con un rediseño del menú de contenidos de la app, al tiempo que impulsa Renta Directa como una de las novedades más destacadas del ejercicio.

Por eso, para hacer bien la Declaración de la Renta, lo más recomendable es seguir un orden claro: entrar en el portal oficial, identificarte, revisar el borrador, comprobar todos los datos, elegir la vía de presentación más adecuada y no apurar los plazos si necesitas cita o si tu declaración sale a ingresar con domiciliación. Esa es la forma más segura de evitar errores y resolver con margen cualquier incidencia de última hora. Esta última recomendación es una inferencia práctica basada en el calendario oficial y en los distintos servicios de ayuda disponibles durante la campaña.