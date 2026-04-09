Madrid — En una decisión que marca un antes y un después en la jurisprudencia española, el Tribunal Supremo ha rebajado significativamente las penas para los tres autores de la violación grupal ocurrida en Pulpí (Almería) en 2022. La condena pasa de los 21 años iniciales a 13 años y medio de prisión para cada uno de los implicados.

Esta resolución del Pleno de la Sala de lo Penal no solo afecta a este caso particular, sino que establece un nuevo criterio judicial: las agresiones sexuales múltiples deberán considerarse, por norma general, como un delito continuado y no como la suma de varios delitos individuales.

Un cambio de interpretación jurídica

Hasta ahora, la tendencia en tribunales inferiores era condenar a cada participante por su propia agresión y, además, como cooperador necesario en las agresiones de sus compañeros. En el caso de Pulpí, esto sumaba 9 años por la autoría directa y 12 años adicionales por cooperación.

Sin embargo, el Supremo argumenta la necesidad de un «tratamiento unitario»:

Delito Continuado: Se impone una sola pena de 13 años y medio al entender que los hechos forman parte de una misma unidad de acción.

Se impone una sola pena de 13 años y medio al entender que los hechos forman parte de una misma unidad de acción. La Excepción: Solo se condenará por delitos separados si existe una ruptura temporal clara, un tiempo prolongado entre agresiones u otras singularidades que no se apreciaron en este caso.

«Se ha zigzagueado demasiado en el pasado», afirma la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral, subrayando la importancia de unificar la respuesta judicial ante estos delitos.

División en el seno del Tribunal

La decisión no ha sido unánime. La resolución cuenta con el voto discrepante de cuatro magistrados, entre ellos el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, lo que refleja la complejidad y la sensibilidad del debate jurídico sobre cómo castigar la pluralidad de agresores en un mismo acto.

Antecedentes del caso

Los hechos se remontan a mayo de 2022 en la playa de San Juan de los Terreros. Según los hechos probados:

Los tres condenados conocieron a la víctima y compartieron unas cervezas. La llevaron a un lugar apartado donde la violaron de forma consecutiva. Mientras uno agredía, los otros dos sujetaban a la víctima para vencer su resistencia.

Esta sentencia revisa el fallo previo de la Audiencia Provincial de Almería y la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ajustando las penas al nuevo marco interpretativo del alto tribunal.