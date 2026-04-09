La campaña de la Renta 2025 ya tiene calendario oficial: estas son las fechas que debes tener en cuenta para presentar la declaración por internet, pedir cita previa, hacer el trámite por teléfono o acudir a una oficina de la Agencia Tributaria.

La campaña de la Declaración de la Renta 2025, que se presenta en 2026, ya tiene fijadas sus fechas principales. La Agencia Tributaria ha establecido que el plazo general para presentar la declaración por internet irá del 8 de abril al 30 de junio de 2026, un periodo en el que los contribuyentes podrán tramitar su IRPF a través de los servicios habilitados en la sede electrónica.

Además de la presentación online, la campaña volverá a contar con atención telefónica y atención presencial en oficinas, dos opciones especialmente útiles para quienes prefieren recibir ayuda directa a la hora de revisar el borrador, confirmar los datos fiscales o completar la declaración. La Agencia Tributaria recuerda que tanto para la asistencia telefónica como para la presencial es necesario solicitar cita previa.

La primera fecha clave de esta campaña es el 8 de abril de 2026, día en que arranca oficialmente la presentación por internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. Desde ese momento ya es posible acceder a los servicios online de la Agencia Tributaria y tramitar la declaración sin necesidad de desplazarse.

La segunda gran referencia en el calendario es el 29 de abril de 2026, fecha desde la que se puede solicitar cita para que la Agencia Tributaria confeccione la declaración por teléfono. Este servicio de atención telefónica comenzará unos días después, el 6 de mayo de 2026, y se mantendrá disponible hasta el 30 de junio.

En el caso de quienes prefieran hacer la renta de forma presencial, la cita previa para acudir a oficinas podrá pedirse desde el 29 de mayo de 2026. La atención en oficina arrancará el 1 de junio y también se prolongará hasta el 30 de junio, último día general de campaña.

Hay otra fecha que conviene no perder de vista: el 25 de junio de 2026. Ese día termina el plazo para presentar las declaraciones con resultado a ingresar si se quiere optar por la domiciliación bancaria del pago. Es decir, aunque la campaña finalice el 30 de junio, quienes vayan a pagar y quieran domiciliar el importe no deben apurar hasta el último día.

Por tanto, el calendario clave de la Renta 2025 en 2026 queda así: presentación por internet desde el 8 de abril, cita previa telefónica desde el 29 de abril, atención telefónica desde el 6 de mayo, cita previa presencial desde el 29 de mayo, atención en oficinas desde el 1 de junio, fin del plazo de domiciliación el 25 de junio y cierre general de la campaña el 30 de junio de 2026.

Conocer estas fechas es fundamental para evitar prisas de última hora, especialmente si el contribuyente necesita ayuda para confeccionar la declaración, quiere revisar con calma el borrador o tiene que gestionar una declaración con pago domiciliado. En campañas como esta, dejar el trámite para los últimos días puede dificultar conseguir cita o resolver incidencias a tiempo. Esta recomendación es una inferencia práctica basada en el calendario oficial y en el hecho de que los servicios con cita previa tienen ventanas limitadas.

La Agencia Tributaria centraliza toda la información de la campaña de Renta 2025 en su portal oficial, donde pueden consultarse el calendario, los plazos de presentación, la cita previa y las distintas vías disponibles para realizar la declaración.

En esta página puedes consultar también las últimas noticias de la campaña, las novedades de Hacienda y las claves de la Declaración de la Renta para los contribuyentes de Ceuta.