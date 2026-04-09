El FC Barcelona vive una de sus noches más amargas en el Lluís Companys. La derrota por 0-2 ante el Atlético de Madrid deja al conjunto azulgrana contra las cuerdas en los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, el resultado no es lo único que escuece en el barcelonismo; la imagen de un Lamine Yamal exhausto y desamparado ante la falta de respuesta de sus compañeros ha encendido el debate internacional.

«Jugaba al ajedrez mientras los demás jugaban a las damas»

La actuación de Lamine, que a sus 18 años cargó con todo el peso ofensivo del equipo, no pasó desapercibida para los analistas de la televisión internacional. Micah Richards, exjugador inglés, fue el más tajante al defender el partido del canterano:

«Si creen que tuvo un mal partido, el fútbol no es para ustedes. Lamine estuvo magnífico, sensacional. Estaba en otra categoría, enfrentándose a tres jugadores a la vez y creando de la nada. Es una injusticia que una actuación así termine en derrota porque sus compañeros lo decepcionaron».

El vestuario, señalado por la falta de apoyo

La sensación de impotencia del joven extremo fue confirmada por voces autorizadas que conocen bien el Camp Nou. Thierry Henry fue directo al grano al describir el estado anímico del jugador tras el pitido final: “Lamine Yamal está absolutamente destrozado. Lo dio todo, intentó todo lo que pudo, pero lo han dejado caer”.

En la misma línea se mostró Ronald Koeman, quien destacó la excesiva dependencia que el esquema actual tiene de Yamal y Raphinha:

Falta de creatividad: El equipo se apaga cuando Lamine no tiene el balón.

El equipo se apaga cuando Lamine no tiene el balón. Aislamiento: Solo Marcus Rashford intentó conectar con él para generar peligro real.

Solo Marcus Rashford intentó conectar con él para generar peligro real. Pérdida de respeto: Según el neerlandés, el estadio azulgrana ha dejado de ser un fortín temido por los rivales.

Futuro Balón de Oro

Pese al desolador panorama colectivo, la fe en el talento individual de Lamine Yamal sigue intacta. Joe Cole no dudó en ponerle fecha a su consagración mundial: “Va a ganar el Balón de Oro seguro, le doy cinco años como mucho”.

El Barça se enfrenta ahora a una misión casi imposible en el partido de vuelta. La pregunta que queda en el aire es si el cuerpo técnico logrará rodear a su estrella de un sistema que no le obligue a librar las batallas en solitario. La «magia» de Lamine, por ahora, no es suficiente para tapar las grietas de un equipo en «segunda marcha».