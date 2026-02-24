La tensión se dispara en ‘Perfumerías de la Reina’ con la inesperada determinación de Mabel, mientras los celos de Claudia y los secretos de Tasio marcan el ritmo de la jornada en Toledo.

La semana continúa con paso firme en ‘Sueños de libertad’, la serie diaria de referencia en las sobremesas de Antena 3. En el capítulo 505, que se emite este martes 24 de febrero a las 15:45h, los espectadores de la ficción de Atresmedia asistirán a un nuevo despliegue de tensiones, alianzas inesperadas y conflictos sentimentales que amenazan la estabilidad de los trabajadores de la fábrica.

El sacrificio de Andrés y la sombra de la sospecha

Uno de los puntos clave del episodio de hoy recae sobre la figura de Andrés, quien se verá obligado a intervenir en los asuntos de Tasio. En un gesto que demuestra la complejidad de los vínculos en la colonia, Andrés decide cubrir a Tasio ante Gabriel, evitando así que este último descubra información que podría ser comprometida.

Sin embargo, Tasio no solo tiene frentes abiertos con Gabriel. Manuela se convertirá en testigo accidental de la trama al descubrir a Paula y a Tasio en un momento de gran intimidad, un hallazgo que podría cambiar la percepción de los personajes dentro de las galerías.

Celos y decisiones inesperadas

En el plano sentimental, el ambiente está lejos de calmarse. Claudia no podrá ocultar sus profundos celos ante la evidente complicidad entre Mabel y Salva. Esta cercanía, que Claudia sigue con recelo, añade una capa de inestabilidad a las relaciones de los protagonistas.

Por otro lado, Mabel se convierte en la gran protagonista del avance al tomar una decisión totalmente inesperada. Esta determinación caerá como un jarro de agua fría sobre sus padres, quienes no daban crédito a los planes de la joven, marcando un punto de inflexión en su arco narrativo.

Conflictos y advertencias en Toledo

El resto de la colonia tampoco vive ajeno a la agitación:

• Don Agustín lanza una acusación de extrema gravedad contra Cloe, lo que promete generar un nuevo cisma en la convivencia.

• Pablo trata de proteger a Miguel lanzándole una advertencia clara: debe extremar las precauciones con respecto a la permanencia de Marisol en Toledo.

• En el ámbito de los negocios y el poder, Gabriel intenta mover sus fichas y busca abrir una vía de negociación con Beatriz.