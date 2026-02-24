El conjunto rojiblanco recibe al campeón belga en el Riyadh Air Metropolitano tras el vibrante 3-3 de la ida. El ganador de este duelo de vuelta de dieciseisavos de final accederá a los octavos de la máxima competición continental.

El Atlético de Madrid y el Brujas se citan este martes en una noche de «ser o no ser» en la Liga de Campeones. Tras el empate a tres goles registrado en territorio belga, la eliminatoria llega a la capital de España con todo por decidir. El equipo de Diego Pablo Simeone buscará hacer valer el factor campo para sellar su pase a la siguiente ronda, donde ya esperan como posibles rivales el Tottenham o el Liverpool.

En el partido de ida, los colchoneros llegaron a gozar de una ventaja de 0-2 gracias a los tantos de Julián Álvarez y Lookman. Sin embargo, la capacidad de reacción del Brujas, con dianas de Onyedika y Tresoldi, equilibró la balanza. Pese a que un autogol de Joel Ordóñez volvió a poner por delante a los madrileños, un postrero gol de Tzolis dejó el definitivo 3-3 que obliga a ambos conjuntos a buscar la victoria sin red de seguridad.

Horario: ¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid – Brujas?

El encuentro de vuelta de los dieciseisavos de final de la Champions League se disputará hoy, martes 24 de febrero de 2026, a partir de las 18:45 horas en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

La UEFA ha designado al francés Clément Turpin como árbitro principal del choque, quien contará con la asistencia del neerlandés Pol Van Boekel en el VAR.

Televisión: ¿Dónde ver el Atlético de Madrid – Brujas en directo?

Los aficionados podrán seguir el desarrollo del encuentro a través de las siguientes plataformas y canales en España:

• Movistar Plus+: Disponible dentro del paquete básico (sin permanencia).

• Movistar Liga de Campeones: Dial 60 de Movistar Plus+.

• Orange TV: Dial 115.

Para aquellos que prefieran seguir el partido de forma online, podrán hacerlo a través de las aplicaciones oficiales de Movistar+ y Orange TV desde cualquier dispositivo móvil o tablet.

Las claves del partido: bajas y estados de forma

El Atlético de Madrid llega a la cita con la moral reforzada tras su reciente remontada liguera frente al Espanyol. La gran esperanza rojiblanca es Lookman, quien ha firmado un inicio espectacular con cuatro goles y dos asistencias en sus primeros seis encuentros. En el apartado de bajas, Simeone no podrá contar con los lesionados Pablo Barrios ni Nico González.

Por su parte, el Brujas aterriza en Madrid tras vencer al Leuven en su competición doméstica y con la pareja formada por Tresoldi y Tzolis en un estado de forma óptimo. No obstante, el técnico del conjunto belga afronta problemas importantes en la medular: Onyedika es baja por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Reis, Sandra y Van de Heuvel tampoco estarán disponibles para el duelo en el Metropolitano.