La guerra de poder en la Casa Grande se recrudece con la orden de expulsión de José Luis a Enriqueta, mientras Braulio señala directamente a Rafael como el autor de la muerte de su padre.

La tensión alcanza cotas máximas en el palacio de ‘Valle Salvaje’. Tras un inicio de semana marcado por confesiones devastadoras y registros clandestinos, el capítulo 361, que se emite este martes 24 de febrero a las 17:35 horas en La 1, sitúa a los protagonistas en una encrucijada de lealtades y sospechas de las que será difícil salir indemne.

José Luis pasa a la ofensiva y Braulio estrecha el cerco

El duque de Valle Salvaje ha decidido no dar tregua. En un movimiento desesperado por retomar el control absoluto, José Luis exige a Enriqueta que abandone el palacio de forma inmediata junto a su hijo. Esta orden de expulsión pone en jaque la permanencia de ambos en el valle y abre un nuevo frente de conflicto en la convulsa convivencia de la Casa Grande.

Mientras tanto, la investigación sobre la muerte de Domingo da un giro inquietante. Braulio, que el lunes ya aseguraba tener un sospechoso, se reafirma en su teoría más peligrosa: está convencido de que Rafael es el asesino de su padre. La incógnita ahora reside en saber qué pruebas ha logrado reunir para sustentar una acusación que podría dinamitar los cimientos de la familia.

Mercedes y el temor a la traición

En el centro de las intrigas palaciegas, Mercedes no puede ocultar su creciente inquietud al observar la proximidad entre Victoria y Dámaso. La relación entre ambos se ha estrechado considerablemente tras haber pasado la noche juntos y, sobre todo, a raíz de la propuesta de Dámaso de forjar una alianza estratégica para derrocar a José Luis.

A pesar de que Dámaso trata de tranquilizar a Mercedes asegurándole que no tiene motivos para el recelo, la fragilidad de las alianzas en Valle Salvaje sugiere todo lo contrario. Mercedes teme que este pacto oculto sea el preludio de una traición mayor en una guerra que, según todos los indicios, no ha hecho más que comenzar.

Un lunes de revelaciones

Para entender el clima de sospecha actual, cabe recordar los hitos del episodio 360:

• Victoria fue sorprendida por Atanasio mientras rebuscaba entre papeles privados.

• Adriana realizó una confesión que ha dejado a Rafael en una posición devastadora.

• Braulio inició su particular cruzada tras hallar pistas sobre el responsable de la muerte de Domingo.