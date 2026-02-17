Avance de la serie de Antena 3 para este martes, 17 de febrero: La despedida de Luis hacia Barcelona y el traslado de Carmen a la casa grande marcan un episodio clave en las tramas de los De la Reina

La serie diaria de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, alcanza este martes, 17 de febrero, una cifra redonda con la emisión de su capítulo 500. El melodrama, que mantiene en vilo a la audiencia de las sobremesas, presenta una jornada de cambios profundos y confesiones inesperadas. Tras los últimos enfrentamientos entre Andrés y Gabriel, la estabilidad de la Perfumería De la Reina pende de un hilo, mientras los personajes principales buscan redefinir su futuro entre despedidas y nuevos comienzos.

El adiós de Luis y el pulso por el poder

La salida de Luis de la empresa es ya una realidad. El perfumista se despide de toda la familia para emprender su nuevo camino rumbo a Barcelona, dejando un vacío profesional que ha reabierto la guerra entre los primos. Gabriel, en su intento por demostrar que puede ser un buen padre y marido, se mantiene inflexible en su decisión de no contratar a nadie para reemplazar a Luis, pese a las discrepancias mostradas por Andrés.

La tensión entre ambos no cesa. Mientras Gabriel amenaza con eliminar a todos los De la Reina del negocio, Andrés le advierte con firmeza de que, tarde o temprano, terminará cayendo. En medio de este conflicto, el ingeniero no desiste en su empeño personal más ambicioso: recuperar su historia de amor con Begoña.

Valentina rompe su silencio

Uno de los momentos más esperados del episodio tendrá lugar en el ámbito de las confidencias. Valentina, que ha guardado celosamente una parte de su pasado, decide finalmente abrirse y confiesa su gran secreto a Carmen y a Claudia. Esta revelación promete alterar el equilibrio de fuerzas entre las mujeres de la colonia y generar nuevas alianzas o conflictos.

Por su parte, Carmen experimenta sus primeras horas de convivencia en la casa grande. A diferencia de Tasio, que parece adaptarse con naturalidad al nuevo entorno, ella se muestra mucho más cohibida ante el cambio de estatus. La llegada de la pareja al hogar principal de los De la Reina supone un hito en su relación que no estará exento de miradas críticas.

Ofertas laborales y celebraciones íntimas

En otros puntos del Valle, la actividad no se detiene. Luz sorprende a Miguel con una atractiva oferta de trabajo que podría cambiar su situación actual. Mientras tanto, Marta logra encontrar el hueco para celebrar, de forma íntima y fiel a su estilo, el cumpleaños de Cloe, aportando un breve respiro de calidez humana entre tanta intriga empresarial y secretos familiares.

Con la marcha de Luis y la confesión de Valentina, el capítulo 500 de ‘Sueños de libertad’ se consolida como un punto de inflexión necesario para el desarrollo de las tramas principales de la ficción de Atresmedia.