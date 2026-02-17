Adif autoriza la reapertura de la línea tras concluir las reparaciones de la infraestructura, aunque las conexiones con Málaga y Huelva mantendrán planes de transporte alternativo por carretera

Los operadores ferroviarios Renfe e Iryo han reanudado este martes, 17 de febrero, la circulación de trenes en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía. El servicio permanecía interrumpido desde el pasado 18 de enero, cuando un grave accidente en Adamuz (Córdoba), provocado por el descarrilamiento de un tren de Iryo y la posterior colisión con un Alvia, se cobró la vida de 46 pasajeros. Tras un mes de trabajos intensos, Adif ha certificado la seguridad de la infraestructura tras completar las reparaciones y las pruebas de señalización necesarias.

Restablecimiento gradual de los trayectos de Renfe

Desde la jornada de hoy, Renfe ha recuperado sus circulaciones habituales en las rutas que unen la capital con Sevilla, Cádiz y Granada, incluyendo el servicio Alvia Madrid-Granada-Almería. No obstante, la normalidad no es total en toda la red andaluza debido a trabajos pendientes o incidencias técnicas en tramos específicos.

En la conexión Madrid-Huelva, la operadora ha precisado que el primer servicio se realizará en tren, a excepción del tramo comprendido entre Córdoba y Huelva, que se cubrirá mediante un plan de transporte alternativo por carretera. Por otro lado, la línea Madrid-Málaga es la más afectada: no recuperará su operativa ordinaria hasta principios de marzo debido a la demora en las obras de Adif tras la caída de un muro de contención. Para mitigar esta situación, Renfe activará este miércoles un traslado por carretera entre Antequera y Málaga.

Iryo retoma la conexión con Sevilla

La operadora privada Iryo también se ha sumado a la reapertura de la línea este martes. Según fuentes de la compañía, se han programado un total de 14 circulaciones diarias entre Madrid y Sevilla (siete por sentido). Además, la empresa recupera sus servicios transversales entre Barcelona y Sevilla, con cuatro trayectos diarios.

Como gesto de respaldo a la seguridad de la línea tras el siniestro de enero, el consejero delegado de Iryo y parte del equipo directivo han viajado en el primer trayecto Madrid-Sevilla para acompañar a la tripulación. Ambos operadores han recordado que los horarios actualizados ya están disponibles en sus canales de venta y que los viajeros afectados por los cortes de los últimos días han podido gestionar cambios o reembolsos sin coste.