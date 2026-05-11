Las plataformas de streaming afrontan una nueva semana de estrenos con propuestas para todos los gustos. Del 11 al 17 de mayo, Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, Disney+, HBO Max, Filmin y COSMO incorporan a sus catálogos nuevas series, películas, documentales y temporadas esperadas.

Prime Video destaca especialmente con el estreno de ‘Kiss Me’, nueva serie juvenil basada en la saga literaria de Elle Kennedy, y con el cierre definitivo de ‘Good Omens’, que se despide con un episodio especial de casi 90 minutos. Netflix, por su parte, apuesta por uno de sus títulos españoles más reconocibles con ‘Berlín y la dama del armiño’, nueva entrega del universo de ‘La casa de papel’.

En Movistar Plus+ sobresale ‘Landa’, documental dedicado a Alfredo Landa, una de las figuras más populares del cine español. Disney+ estrena la segunda temporada de ‘Rivales’ y recupera el universo Marvel con ‘The Punisher: One last kill’, protagonizado por Jon Bernthal. Filmin, como es habitual, refuerza su catálogo con varias películas de autor, entre ellas ‘La gran Lillian Hall’, con Jessica Lange y Kathy Bates.

Uno de los estrenos más llamativos de la semana será ‘Kiss Me’, que llega a Prime Video el 13 de mayo. La serie sigue la inesperada conexión entre Hannah, una estudiante de música reservada, y Garrett, estrella del equipo de hockey de la Universidad de Briar. La ficción mezcla romance juvenil, presión académica, ambición y conflictos propios de la entrada en la vida adulta.

Ese mismo día también llegará a Prime Video el desenlace de ‘Good Omens’. La historia de Azirafel y Crowley se cerrará con un capítulo final en el que ambos personajes afrontan las consecuencias de su separación y el peso del Segundo Advenimiento. David Tennant y Michael Sheen vuelven a liderar una de las ficciones fantásticas con mayor base de seguidores de los últimos años.

Netflix concentrará buena parte de la atención con ‘Berlín y la dama del armiño’, disponible desde el 15 de mayo. La nueva entrega reúne de nuevo a Berlín y su banda para preparar un golpe de alto nivel en Sevilla: el robo de un célebre cuadro de Leonardo da Vinci. Pedro Alonso regresa al frente del reparto junto a Michelle Jenner y Tristán Ulloa, con nuevas incorporaciones como Inma Cuesta, José Luis García-Pérez y Marta Nieto.

Movistar Plus+ estrenará el 13 de mayo ‘Landa’, documental dirigido por Gracia Querejeta y Miguel Olid que repasa la vida y carrera de Alfredo Landa. La producción aborda tanto el fenómeno del “landismo” como la evolución del actor hacia papeles de mayor reconocimiento crítico, con material inédito y testimonios cercanos.

También en Movistar Plus+ llegará ‘The Lady’, un drama de true crime centrado en Jane Andrews, antigua asistente de Sarah Ferguson, duquesa de York. La serie reconstruye su ascenso social, sus conflictos personales y el caso criminal que conmocionó al Reino Unido.

Disney+ estrenará el 15 de mayo ‘The Punisher: One last kill’, especial centrado en Frank Castle. Jon Bernthal retoma el personaje antes de su regreso al universo Marvel, en una historia marcada por la violencia, la venganza y la búsqueda de sentido más allá del castigo.

Ese mismo día, Disney+ lanzará la segunda temporada de ‘Rivales’, ficción ambientada en el mundo televisivo de los años 80. La guerra entre Corinium y Venturer se intensifica mientras los escándalos, las ambiciones y las traiciones amenazan con destruir a sus protagonistas.

Filmin sumará a su catálogo ‘La gran Lillian Hall’, película protagonizada por Jessica Lange y Kathy Bates. La historia sigue a una legendaria actriz de Broadway que empieza a enfrentarse a los límites de su memoria y su confianza justo antes de una nueva gran representación.

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La semana también incluirá otros estrenos destacados como ‘Devil May Cry’ temporada 2, ‘Gallitos’ temporada 2, ‘Némesis’, ‘Presa 951’, ‘Los SUPERfrikis’, ‘La fuerza del deber’, ‘Never Alone’, ‘Los malditos’, ‘La hija pequeña’ y ‘Sumar, una adicción cualquiera’.

Estos son los principales estrenos de la semana por fecha:

El 11 de mayo llegan ‘Natacha (presque) hôtesse de l’air’ a Movistar Plus+ y la quinta temporada de ‘Profesor T’ a COSMO.

El 12 de mayo se estrenan ‘Las malditas (Dollhouse)’ en Movistar Plus+, la segunda temporada de ‘Devil May Cry’ en Netflix, ‘Secretos del deporte: Reino Unido’ en Netflix y ‘Marty. Life is short. El documental’ también en Netflix.

El 13 de mayo será el turno de ‘Kiss Me’ y ‘Good Omens’ en Prime Video, ‘Landa’ y ‘Ninja a cuadros: El origen’ en Movistar Plus+, además de ‘Gallitos’ temporada 2 y ‘Entre padre e hijo’ en Netflix.

El 14 de mayo llegan ‘The Lady’ a Movistar Plus+, ‘Presa 951’ y ‘La élite: 15 historias de las diásporas asiáticas y del Pacífico’ a HBO Max, y ‘Némesis’ y ‘Almas gemelas’ a Netflix. Movistar Plus+ también incorpora ‘Stonehenge: santuario o necrópolis’.

El 15 de mayo será la jornada más cargada de novedades, con ‘Berlín y la dama del armiño’ en Netflix, ‘It’s not like that’ en Prime Video, ‘Bala perdida’ y ‘Never Alone’ en Movistar Plus+, ‘The Punisher: One last kill’ y ‘Rivales’ temporada 2 en Disney+, y varios títulos de Filmin como ‘La gran Lillian Hall’, ‘La hija pequeña’, ‘Los malditos’, ‘Panda Plan’, ‘El instinto’ y ‘¡Linda quiere pollo!’. Netflix también estrenará ‘Los SUPERfrikis’, ‘El choque’ y ‘La fuerza del deber’.

La semana se cerrará el 17 de mayo con el estreno de ‘Sumar, una adicción cualquiera’ en Movistar Plus+.

Con 34 novedades repartidas entre las principales plataformas, la semana del 11 al 17 de mayo llega marcada por el regreso de grandes franquicias, nuevas adaptaciones literarias, documentales sobre figuras clave de la cultura española y varias propuestas internacionales para reforzar los catálogos de cara al final de la primavera.