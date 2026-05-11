‘Tu cara me suena 13’ vivió este viernes 8 de mayo una de sus galas más irregulares hasta la fecha. La cuarta entrega del concurso de Antena 3 dejó actuaciones discretas, algunas sorpresas y una nueva victoria de J Kbello, que empieza a consolidarse como uno de los grandes favoritos para ganar esta edición.

El cantante gaditano volvió a imponerse en la clasificación final, esta vez acompañado por Lucas Curotto, con una imitación de Carín León y Maluma al ritmo de “Según quién”. La actuación convenció tanto al jurado como al público y terminó colocando a J Kbello en lo más alto por segunda vez en la temporada.

La gala, sin embargo, no tuvo el brillo de otras noches. Varios concursantes se quedaron por debajo de las expectativas y algunos números pasaron sin demasiada emoción. Uno de los casos más llamativos fue el de Paula Koops, que afrontó el reto de convertirse en Hannah Montana con “The best of both worlds”. Aunque la artista mostró energía y cumplió con la puesta en escena, su actuación no consiguió destacar y acabó en la parte baja de la clasificación.

También Sole Giménez, ganadora de la gala anterior, perdió fuerza esta semana con su imitación de Tino Casal. La cantante defendió “Embrujada” con actitud y solvencia, pero no logró acercarse del todo a la personalidad escénica del artista, uno de los perfiles más difíciles de imitar por su estilo vocal, gestualidad y presencia.

Entre los momentos más comentados estuvo la actuación de María Parrado, que emocionó al jurado con su interpretación de Rocío Dúrcal. La cantante se metió en la piel de la artista con “Como tu mujer” y firmó una de las actuaciones más sólidas de la noche. Su número le valió el segundo puesto y confirmó que sigue siendo una de las voces más potentes del concurso.

Cristina Castaño también volvió a destacar con una cuidada imitación de Maggie Reilly interpretando “Moonlight shadow”. La actriz consiguió crear una atmósfera íntima y elegante, con una actuación muy valorada por el jurado. Su trabajo le permitió alcanzar el tercer puesto, empatada en puntuación final con Martín Savi, aunque por detrás de María Parrado y J Kbello.

Martín Savi, por su parte, volvió a demostrar regularidad con su transformación en Maroon 5. El concursante interpretó “This love” con seguridad y dejó claro que sigue creciendo semana a semana. Aunque no ganó, continúa siendo uno de los nombres que más confianza transmite dentro de la edición.

La nota cómica llegó con Jesulín de Ubrique, que se transformó en La granja de Zenón para interpretar “Señora vaca”. El ex torero apostó por una actuación desenfadada y familiar que fue bien recibida por el jurado por su actitud sobre el escenario.

También hubo espacio para la sorpresa con Aníbal Gómez, que defendió “Raindrops keep falling on my head” de B.J. Thomas en una actuación pasada por agua. El cómico mostró compromiso con el personaje y logró mejorar su posición respecto a semanas anteriores.

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La clasificación final dejó a J Kbello como ganador con 24 puntos, seguido de María Parrado con 22. Cristina Castaño y Martín Savi empataron con 19 puntos, mientras que Jesulín de Ubrique y Sole Giménez sumaron 14. Por detrás quedaron Aníbal Gómez con 13, Paula Koops con 11 y Leonor Lavado con 8.

Con esta segunda victoria, J Kbello refuerza su condición de favorito en ‘Tu cara me suena 13’. La edición todavía tiene mucho recorrido por delante, pero el concursante empieza a marcar distancia gracias a su regularidad, capacidad de imitación y conexión con el público.