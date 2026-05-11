‘Supervivientes 2026’ vivió este domingo una de sus noches más tensas con la expulsión sorpresa de Nagore Robles, que quedó fuera del concurso tras un ajustado duelo frente a Aratz Lakuntza. La gala dominical de ‘Conexión Honduras’ enfrentó inicialmente a cuatro nominados de peso: Nagore Robles, Aratz Lakuntza, Borja Silva y Alba Paul, en una votación que mantuvo la incertidumbre hasta el último momento.

El programa comenzó mostrando unos porcentajes muy igualados, con la audiencia dividida entre los nominados. En la ceremonia de salvación, Borja Silva y Alba Paul fueron los primeros en librarse de la expulsión al contar con el mayor respaldo del público. De esta forma, la decisión final quedó reducida a un duelo directo entre Nagore y Aratz, dos de los concursantes más destacados de la edición.

La votación definitiva fue especialmente reñida: Aratz logró imponerse con un 52,7% frente al 47,3% de Nagore. Con este resultado, la colaboradora de televisión se convirtió en la expulsada de la noche y perdió la oportunidad de llegar a la nueva fase del reality, la unificación, prevista para completarse en la próxima gala del jueves.

La salida de Nagore provocó sorpresa entre sus compañeros, especialmente en Alba Paul, que no pudo contener las lágrimas al despedirse de quien había sido uno de sus principales apoyos dentro del concurso. La propia Nagore reconoció marcharse derrotada tras siete semanas de convivencia, hambre, desgaste físico y tensión emocional en los Cayos Cochinos.

Sin embargo, su despedida no estuvo exenta de polémica. Antes de abandonar definitivamente la Palapa, Nagore volvió a cargar contra Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, con quien había mantenido fuertes desencuentros en los últimos días. La concursante insistió en cuestionar su actitud dentro del reality y lo acusó de actuar de forma estratégica y poco transparente, una postura que ya había generado división entre los seguidores del programa.

La tensión entre ambos volvió a quedar reflejada en la dinámica de “la última voluntad”, que permitió a la expulsada conceder una nominación extra y secreta a uno de sus compañeros. Nagore decidió otorgar ese punto a Alvar, reforzando así una guerra que se ha convertido en uno de los focos de conflicto de la edición. Ese voto terminó siendo clave para que el concursante quedara entre los nuevos nominados.

Tras la expulsión, la lista de nominados quedó formada por Alvar Seguí, Almudena, Claudia Chacón y Aratz Lakuntza, que se jugarán su continuidad antes de la esperada unificación. La gala también dejó a Maica Benedicto como única líder de la noche, mientras la organización declaró desierto el liderazgo en Playa Derrota por el incumplimiento de las normas del reto.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó con la despedida de Sandra Barneda a Nagore Robles. La presentadora, expareja de la concursante, reconoció que no había sido una gala fácil para ella y le dedicó unas palabras de afecto tras comunicar su expulsión. Barneda admitió que le había “sabido mal” su salida y destacó su fortaleza como superviviente.

Con la marcha de Nagore, ‘Supervivientes 2026’ pierde a una de sus concursantes más mediáticas y combativas. Su expulsión llega justo antes de una fase decisiva del concurso y deja abiertas varias tramas de tensión, especialmente la relación con Alvar, que ahora queda en manos de la audiencia junto al resto de nominados.