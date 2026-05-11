Alba Carrillo ha decidido plantarse contra TVE y abandonar su puesto en ‘D Corazón’ después de la polémica generada por sus críticas a algunos fichajes de ‘MasterChef’. La colaboradora aseguró en redes sociales que no acudirá más al programa de La 1 tras recibir, según su versión, una llamada de atención por sus declaraciones contra la cadena pública y contra Shine Iberia, productora del talent culinario.

La polémica comenzó días atrás en ‘El sótano club’, el programa que Carrillo presenta en TEN, donde cargó contra TVE por contar en sus espacios con perfiles que, según denunció, han tenido controversias relacionadas con Hacienda o con mensajes públicos sobre el pago de impuestos. En ese contexto, la colaboradora mencionó a Paz Vega y a Ofelia, vinculadas al universo de ‘MasterChef’.

Carrillo también dirigió sus críticas hacia Macarena Rey, consejera delegada de Shine Iberia, productora responsable de formatos como ‘MasterChef’ y ‘Maestros de la costura Celebrity’. La colaboradora cuestionó el poder de decisión de la productora en los contenidos de la televisión pública y reprochó que, a su juicio, se dé espacio a determinados perfiles en programas financiados con dinero público.

Tras esas declaraciones, Alba Carrillo publicó varios mensajes en sus historias de Instagram para anunciar que se marchaba de ‘D Corazón’. La televisiva afirmó que esperaba que sus palabras pudieran tener consecuencias, pero defendió que no piensa callarse ante cuestiones que considera injustas.

“No voy a ir a ‘D Corazón’ porque a mí nadie me va a llamar la atención por decir cosas que son más verdad que a un santo”, expresó la colaboradora, visiblemente molesta. Carrillo insistió en que la televisión pública debe garantizar libertad de expresión y defendió que sus críticas estaban centradas en el uso de los impuestos y en la responsabilidad de los formatos emitidos por RTVE.

La exmodelo fue más allá y aseguró que no permitirá que nadie la “llame al orden” por hablar de impuestos. En su mensaje, dejó claro que no teme quedarse sin trabajo si el precio de continuar es moderar sus opiniones. “A mí no me amordazan por cuatro perras”, sentenció, en una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Carrillo también mostró su malestar por las condiciones laborales que, según explicó, implicaba compaginar sus distintos compromisos profesionales. La colaboradora señaló el esfuerzo que le suponía acudir a trabajar los fines de semana y madrugar para asistir a la radio, al tiempo que criticó la presencia de determinados rostros en programas de gran visibilidad dentro de TVE.

La salida de Alba Carrillo de ‘D Corazón’ añade un nuevo frente de tensión para la cadena pública, especialmente por producirse después de unas declaraciones dirigidas contra uno de sus formatos más conocidos. ‘MasterChef’ sigue siendo una de las marcas más reconocibles de La 1, pero también una de las que más debates genera cada temporada por sus fichajes y polémicas.

Por ahora, la colaboradora ha dejado claro que prefiere abandonar el espacio antes que retractarse de sus palabras. Su decisión abre un nuevo capítulo en su relación con RTVE y confirma su ruptura con ‘D Corazón’, programa en el que hasta ahora participaba como colaboradora.