Isa Pantoja dejó este viernes uno de los momentos más comentados de la temporada televisiva al revelar en directo, nada más sentarse en el plató de ‘De Viernes’, que su madre, Isabel Pantoja, se había puesto en contacto con ella después de años de distanciamiento.

“Tengo que deciros que mi madre me ha escrito y yo he contestado a su mensaje”, confesó emocionada la hija de la tonadillera ante la sorpresa de los presentadores, los colaboradores y el público del programa de Telecinco. La propia cadena recoge que el contacto se produjo tras seis años sin hablarse, lo que convierte el gesto en un posible primer paso hacia una reconciliación familiar.

La noticia alteró por completo el desarrollo previsto de la entrevista. Isa Pantoja pidió disculpas al equipo por “romper la escaleta” y explicó que no lo había comunicado antes para evitar que pareciera una estrategia promocional o un reclamo televisivo. Su entrada en plató, sin embargo, terminó convirtiéndose en el gran titular de la noche.

Santi Acosta reaccionó definiendo la revelación como “la noticia de la noche” e incluso como una de las informaciones más potentes del año para el universo mediático de la familia Pantoja. Beatriz Archidona también subrayó la dimensión del momento, al considerar que el mensaje de Isabel Pantoja podía cambiar no solo el programa, sino el rumbo de la historia familiar.

Durante la entrevista, Isa se mostró ilusionada, pero también prudente. La colaboradora reconoció que desea recuperar la relación con su madre, aunque intenta no hacerse demasiadas expectativas para evitar una nueva decepción. La joven explicó que, al pensar en un posible reencuentro, lo primero que imagina es un abrazo y un beso.

El acercamiento llega después de años de tensión pública entre madre e hija, con desencuentros familiares que se han tratado en numerosos programas de televisión. Isa Pantoja ha hablado en varias ocasiones del dolor que le ha provocado sentirse apartada de Cantora y de la familia, por lo que este mensaje abre una etapa cargada de dudas, esperanza y cautela.

A pesar de la emoción, Isa dejó claro que todavía quedan muchas conversaciones pendientes. Según explicó en ‘De Viernes’, unos simples mensajes no bastan para cerrar heridas acumuladas durante tanto tiempo, aunque sí pueden servir como punto de partida para reconstruir una relación profundamente dañada.

El gesto de Isabel Pantoja llega en un momento especialmente sensible para el clan, después de meses de titulares sobre reconciliaciones, distancias familiares y reproches cruzados. La posible recuperación del vínculo entre la tonadillera y su hija promete convertirse en uno de los temas centrales de la crónica social en las próximas semanas.

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Por ahora, Isa Pantoja prefiere avanzar paso a paso. La colaboradora se mostró abierta a retomar el contacto, pero también consciente de que cualquier movimiento dentro de la familia Pantoja puede tener consecuencias emocionales y mediáticas. Lo que comenzó como una entrevista más en ‘De Viernes’ terminó transformándose en el inicio de un nuevo capítulo en Cantora.