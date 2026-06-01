Las vacantes abarcan desde puestos técnicos en transporte e industria con salarios de hasta 42.000 euros, hasta perfiles en el sector servicios y las nuevas tecnologías.

CEUTA. La búsqueda activa de empleo en Ceuta cuenta con nuevas opciones este cierre de mes. El portal Empléate, gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), mantiene vigentes un total de 11 ofertas de empleo para la ciudad autónoma. El catálogo de vacantes actual destaca por su diversidad, ofreciendo oportunidades que van desde el sector servicios hasta puestos técnicos especializados con retribuciones altamente competitivas.

Oportunidades técnicas: Transporte, industria y automoción

Los perfiles especializados centran las ofertas con mayor remuneración económica en la presente convocatoria:

Conductor de tráiler (C+E): Se busca personal para cubrir rutas locales y nacionales. Las funciones principales comprenden la carga y descarga de mercancía, el control de la documentación y el mantenimiento básico del vehículo. El salario bruto anual ofertado oscila entre los 38.000 y los 42.000 euros .

Se busca personal para cubrir rutas locales y nacionales. Las funciones principales comprenden la carga y descarga de mercancía, el control de la documentación y el mantenimiento básico del vehículo. El salario bruto anual ofertado oscila entre los . Sector de la piedra y construcción: Se precisan profesionales para los puestos de marmolista (con un sueldo de 24.000 euros anuales) y de tallista labrante a mano de piedra y mármol (con una horquilla de entre 18.000 y 20.000 euros al año). Ambos perfiles requieren destreza manual para el corte, ajuste y acabado de materiales.

Se precisan profesionales para los puestos de (con un sueldo de 24.000 euros anuales) y de de piedra y mármol (con una horquilla de entre 18.000 y 20.000 euros al año). Ambos perfiles requieren destreza manual para el corte, ajuste y acabado de materiales. Mecánica: El sector del motor demanda un mecánico ajustador de automóvil con categoría de oficial de primera, requiriéndose una experiencia mínima previa de tres meses.

Innovación, tecnología y sector servicios

El mercado laboral ceutí también refleja dinamismo en áreas vinculadas a las telecomunicaciones y la hostelería:

Instalador de telecomunicaciones y seguridad: Se ofrece una vacante para la instalación de electricidad, electrónica, fibra óptica y sistemas de cámaras CCTV. Es una opción idónea para perfiles con iniciativa, ya que no se exige experiencia avanzada previa, y la retribución puede alcanzar los 30.000 euros anuales según la valía del candidato.

Se ofrece una vacante para la instalación de electricidad, electrónica, fibra óptica y sistemas de cámaras CCTV. Es una opción idónea para perfiles con iniciativa, ya que no se exige experiencia avanzada previa, y la retribución puede alcanzar los según la valía del candidato. Hostelería: Un establecimiento local requiere la incorporación inmediata de un cocinero bajo la modalidad de contrato indefinido a jornada completa. Las funciones se centran en la preparación de ingredientes y elaboración de platos, con un salario de entre 12.000 y 13.000 euros anuales.

Un establecimiento local requiere la incorporación inmediata de un bajo la modalidad de contrato indefinido a jornada completa. Las funciones se centran en la preparación de ingredientes y elaboración de platos, con un salario de entre 12.000 y 13.000 euros anuales. Empleo del hogar: Se han registrado varias vacantes para empleadas de hogar a jornada completa. Los contratos están referenciados al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y buscan cubrir labores de apoyo doméstico con flexibilidad en los niveles de formación.

Acceso a las candidaturas Los ciudadanos interesados en postularse a cualquiera de estas 11 vacantes o conocer los detalles específicos de los requisitos pueden hacerlo directamente a través del portal oficial de empleo del ministerio, ingresando en la herramienta Empléate del SEPE.