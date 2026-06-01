El agresor amenazó inicialmente a su madre en la vivienda familiar y posteriormente arremetió con un cuchillo contra los agentes en plena calle, junto al bar ‘El Camarón’.

CEUTA. Momentos de auténtica tensión y pánico los que se han vivido la tarde de este domingo en la barriada Juan Carlos I. Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional tras protagonizar un grave altercado en el que intentó apuñalar en repetidas ocasiones a los agentes que participaban en el operativo. Varios de los policías actuantes tuvieron que trasladarse al Hospital Universitario para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas durante la intervención.

Los hechos se desencadenaron en el interior del domicilio familiar, cuando la propia madre del individuo alertó a los servicios de emergencia al verse amenazada y ante la actitud violenta de su hijo. Al lugar se desplazaron de inmediato varias patrullas de la Policía Nacional.

Persecución con arma blanca y disparos disuasorios

A la llegada de las dotaciones policiales, el sospechoso lejos de deponer su actitud arremetió violentamente contra los agentes, llegando a derribarlos al suelo antes de emprender la huida a pie por la vía pública.

Durante la persecución posterior, el individuo extrajo un cuchillo e intentó asestar varias puñaladas a los policías que trataban de interceptarlo. La escena se desarrolló en las inmediaciones del conocido bar El Camarón, un punto muy concurrido en ese momento, lo que elevó al máximo la gravedad de la situación ante el riesgo evidente para los clientes y vecinos que presenciaban los hechos.

Para neutralizar la amenaza y salvaguardar la integridad de los viandantes, los agentes se vieron obligados a hacer un uso disuasorio de sus armas reglamentarias. Las detonaciones consiguieron finalmente que el agresor desistiera y arrojara el cuchillo al suelo.

Reducido entre gran expectación vecinal

Una vez desarmado, el hombre fue reducido en el suelo por varios agentes y trasladado a las dependencias policiales bajo los cargos correspondientes.

El operativo, que movilizó a un importante número de efectivos, generó una enorme alarma en todo el vecindario. Los propios residentes de la zona han trasladado su agradecimiento público a las fuerzas de seguridad, cuya rápida y proporcionada intervención evitó una tragedia mayor en una tarde de máxima tensión en el barrio.