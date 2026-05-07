El Rayo Vallecano está a un paso de hacer historia. El equipo de Íñigo Pérez visita este jueves 7 de mayo al Estrasburgo en el partido de vuelta de las semifinales de la Conference League, con el objetivo de clasificarse para la primera final europea de su historia.

El conjunto madrileño llega al Stade de la Meinau con la ventaja del 1-0 conseguido en Vallecas, gracias a un gol de cabeza de Alemão. La renta, aunque positiva, obliga al Rayo a completar un partido de máxima concentración ante un rival que tratará de remontar ante su afición.

A qué hora es el Estrasburgo – Rayo Vallecano

El partido entre Estrasburgo y Rayo Vallecano se disputa este jueves 7 de mayo de 2026, a partir de las 21:00 horas, en el Stade de la Meinau, en Estrasburgo.

El encuentro corresponde a la vuelta de las semifinales de la Conference League. El ganador de la eliminatoria jugará la final contra el vencedor del cruce entre Crystal Palace y Shakhtar Donetsk.

Dónde ver por TV el Estrasburgo – Rayo

El Estrasburgo – Rayo Vallecano se podrá ver en directo en España a través de Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones. También estará disponible en canales como Orange Fútbol 1, M+ Liga de Campeones 3 y LaLiga TV Bar, según la plataforma contratada.

Además, el partido podrá seguirse online mediante las aplicaciones y plataformas digitales de los operadores con derechos de emisión.

El Rayo defiende el 1-0 de Vallecas

El Rayo afronta el duelo con una ventaja mínima tras imponerse en el partido de ida por 1-0. El gol de Alemão permite a los franjirrojos partir por delante en la eliminatoria, aunque el precedente de los cuartos de final invita a la prudencia.

En la ronda anterior, el equipo madrileño vio cómo el AEK de Atenas estuvo cerca de igualar una amplia ventaja, antes de que un gol de Isi terminara dando al Rayo el billete a semifinales. Ahora, los de Íñigo Pérez deberán gestionar mejor el resultado para no dejar escapar una oportunidad histórica.

Una cita histórica para el club de Vallecas

El Rayo Vallecano nunca ha disputado una final europea. Por eso, el partido en Estrasburgo se presenta como uno de los encuentros más importantes en la historia reciente del club.

La ilusión del barrio de Vallecas acompaña a un equipo que ha convertido su aventura continental en una de las grandes historias de la temporada. Con el 1-0 de la ida, el Rayo depende de sí mismo para alcanzar la final de la Conference League y seguir soñando con levantar un título europeo.