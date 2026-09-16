La primera gala presentada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela dio a conocer a la sustituta de Alma Bollo y resolvió la salvación entre los nominados, dejando a Arkano y Lola Ortiz a expensas de la expulsión del jueves

Telecinco emitió el primer programa de ‘Supervivientes All Stars 3: Tierra de Nadie’, conducido por Jorge Javier Vázquez desde el plató central y con María Lamela al frente de los desplazados en los Cayos Cochinos. La entrega televisiva de este martes resolvió uno de los momentos más esperados de la semana al anunciar al primer concursante salvado por la audiencia entre la lista de nominados compuesta por Lola Ortiz, Arkano y Víctor Janeiro. Asimismo, la emisión sirvió para dar a conocer a la nueva participante del formato de telerrealidad tras confirmarse previamente el abandono forzoso de Alma Bollo.

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La gala de prime time cumplió con los compromisos fijados en la escaleta del programa, abordando la actualidad de los concursantes en la arena hondureña y ejecutando la tradicional ceremonia de salvación antes de la gala de expulsión programada para este jueves.

La ceremonia de salvación en la playa y los nominados para el jueves

Para el desarrollo de la prueba de salvación, Arkano, Lola Ortiz y Víctor Janeiro se situaron en la plataforma montada por la producción del programa en la arena. Antes de conocer el veredicto del público, los tres participantes manifestaron formalmente sus deseos de continuar en el concurso y trasladaron su pesar por el hecho de que cualquiera de ellos deba abandonar la aventura en la próxima entrega.

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Ubicados debajo de los cubos de la estructura, los tres nominados escucharon la decisión final de la audiencia. En primer lugar, se hizo público que Arkano continuaba en la lista negra al recibir el vertido de un líquido negro de textura similar al chapapote, manifestando su disgusto por mantener la condición de nominado. Seguidamente, la presentadora María Lamela desveló la identidad del segundo participante en riesgo de eliminación: «El segundo superviviente que continúa nominado y se enfrentará a Arkano a la expulsión del jueves es Lola». De este modo, Víctor Janeiro quedó proclamado oficialmente como el primer salvado de la edición.

Reacción alérgica de Yola Berrocal y la emoción de Asraf Beno

Junto a la resolución de las nominaciones y la presentación de la nueva integrante del plantel tras el abandono de Alma Bollo, la primera entrega de ‘Tierra de Nadie’ recogió diversos acontecimientos ocurridos en la convivencia de los cayos. Entre los sucesos destacados de la jornada, la concursante Yola Berrocal apareció ante las cámaras con la cara hinchada debido a una reacción alérgica sufrida en la isla. Por otra parte, Asraf Beno protagonizó un momento de emoción en la playa al romper a llorar tras recordar la situación personal que atraviesa Isa Pantoja con su madre.