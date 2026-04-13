Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo se alza con el ‘Tridente Dorado’ tras un duelo agónico de diez minutos que estuvo a punto de terminar en tragedia por una aparatosa caída

La sexta entrega de ‘Supervivientes 2026: Conexión Honduras’ ha vivido uno de sus episodios más tensos con la disputa de la Noria Infernal. La prueba más emblemática y extrema del ‘reality’ de Telecinco no solo ha servido para coronar a Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo como el gran triunfador de la noche, sino que ha mantenido en vilo a la audiencia tras el peligroso incidente sufrido por Darío Linero durante su caída.

La Batalla de Titanes: El camino hacia la Noria

La jornada comenzó con un reto clasificatorio denominado ‘La Batalla de Titanes’, donde el equipo ‘Derrota’ —compuesto por Alvar, Darío, Borja, Almudena, Ivonne, Alba y José Manuel Soto— se impuso a sus rivales del equipo ‘Victoria’. Tras una segunda prueba de resistencia interna para determinar quiénes lucharían por el máximo privilegio, fueron Alvar Seguí y Darío Linero los seleccionados para subir a la estructura.

El botín en juego era el Tridente Dorado, el elemento con mayor poder de la edición. Este objeto permite a su poseedor salvar a un nominado, incluyéndose a sí mismo, garantizando así una semana más de permanencia en el concurso y permitiendo sortear la expulsión directa.

Un duelo épico que rozó el accidente

Ambos concursantes se enfrentaron a la estructura con el objetivo de batir el récord de 20 minutos establecido por Miri y Rubén Torres en la edición ‘All Stars’. Aunque no alcanzaron dicha cifra, protagonizaron un duelo de altísimo nivel que rozó los 10 minutos de duración. La tensión se rompió cuando Darío perdió la estabilidad en sus piernas debido al agotamiento.

Fue en ese preciso instante cuando se vivieron segundos de auténtica angustia. Debido a la gran velocidad de rotación de la noria, el concursante malagueño adquirió una posición comprometida en el aire antes de impactar contra el agua. Los gritos de Darío pidiendo frenar la estructura, sumados a las peticiones urgentes de María Lamela para detener el mecanismo, recordaron por un momento el sobrecogedor accidente sufrido por Bosco Martínez-Bordiú en el pasado.

Alvar Seguí, nuevo favorito con el Tridente Dorado

Afortunadamente, el incidente quedó en un susto y Darío pudo salir del agua sin daños de gravedad. Con su caída, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo se proclamó ganador oficial de la primera Noria Infernal de la temporada y portador del preciado Tridente Dorado. Con este triunfo, el descendiente del mítico aventurero se posiciona no solo como uno de los perfiles más fuertes físicamente, sino como uno de los grandes favoritos de los espectadores para alzarse con la victoria final en ‘Supervivientes 2026’.