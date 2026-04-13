El Tribunal Supremo retoma este lunes la vista oral contra el exministro José Luis Ábalos, en una jornada marcada por testimonios que prometen arrojar luz sobre el movimiento de dinero en efectivo y las presuntas mordidas de la trama. El foco se sitúa hoy en Patricia Uriz, expareja de Koldo García, y en el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero.

El misterio de las «chistorras», «soles» y «lechugas»

Patricia Uriz comparece ante el tribunal en un momento crítico. La investigación de la UCO apunta a que la trama utilizaba un lenguaje cifrado para referirse a grandes cantidades de dinero en metálico. Según los informes de la Guardia Civil, los implicados hablaban de:

«Chistorras»: Billetes de 500 euros.

Billetes de 500 euros. «Soles»: Billetes de 200 euros.

Billetes de 200 euros. «Lechugas»: Billetes de 100 euros.

Aunque Uriz ha negado anteriormente el uso de estos términos, su testimonio es vital para confirmar las visitas a la sede del PSOE en la calle Ferraz. La fiscalía sostiene que allí acudía a recoger reintegros de gastos que su entonces marido, Koldo García, adelantaba supuestamente para el propio Ábalos.

Respecto a los «folios» mencionados por el exministro en las comunicaciones intervenidas, la testigo ha mantenido hasta ahora que se trataba, literalmente, de papel para escribir.

El chalé de Cádiz y el fraude de los hidrocarburos

La sesión también contará con la declaración de socios del comisionista Víctor de Aldama, entre ellos Claudio Rivas. La Fiscalía Anticorrupción vincula a Rivas con el pago de un chalé de lujo en La Alcaidesa (Cádiz) para el disfrute personal de Ábalos.

Según la tesis fiscal, este inmueble fue una contraprestación por las gestiones de la trama para que Rivas obtuviera el título de operador de hidrocarburos, un sector donde se investiga paralelamente un fraude millonario.

Amaños en obra pública

Finalmente, el tribunal escuchará a Javier Herrero, ex director general de Carreteras. Herrero está siendo investigado en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en el amaño de contratos de obra pública dentro de la esfera del Ministerio de Transportes. Su declaración busca determinar si el sistema de «mordidas» aplicado a las mascarillas durante la pandemia se extendió de forma sistémica a otras adjudicaciones del Ministerio.

La jornada de este lunes se perfila definitiva para conectar el presunto enriquecimiento ilícito de los asesores con el beneficio directo obtenido por el exministro.