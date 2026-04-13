La justicia avanza contra el agitador y comunicador Vito Quiles. Una magistrada de Sevilla ha dictado un auto para procesar a Quiles por presuntos delitos de injurias y calumnias contra Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción. La resolución judicial, que acuerda la continuación del procedimiento abreviado, señala además la responsabilidad civil subsidiaria de EDA TV.

«Afán de vejar, ofender y vilipendiar»

La magistrada de la Sección de Instrucción número 18 de Sevilla es tajante en su escrito, al que ha tenido acceso EFE. Tras analizar los vídeos y mensajes publicados por Quiles, la jueza concluye que existen «claros indicios» de que su objetivo no era informar, sino atacar la honorabilidad del representante de Facua mediante un «ánimo de venganza».

El auto destaca que Quiles utilizó expresiones altamente ofensivas que no están amparadas por la libertad de expresión, recordando que este derecho «no otorga el derecho a la ofensa».

Las acusaciones recogidas en el auto:

Insinuaciones inmorales: Afirmaciones gratuitas sobre la vida privada y nocturna de Sánchez.

Afirmaciones gratuitas sobre la vida privada y nocturna de Sánchez. Vínculos con tramas criminales: Acusaciones sin sustento que vinculaban a Facua con una red de abusos a menores tutelados.

Acusaciones sin sustento que vinculaban a Facua con una red de abusos a menores tutelados. Falta de ética profesional: La jueza califica el comportamiento de Quiles como «intolerable al deber ético y profesional del periodismo».

Reacciones contrapuestas

Rubén Sánchez ha expresado este lunes su «gran satisfacción» ante un auto que considera «demoledor». Por el contrario, Vito Quiles —quien formó parte de la lista electoral de la agrupación Se Acabó la Fiesta (SALF) en las europeas— ha mantenido que la denuncia es «falsa» y ha enmarcado sus declaraciones en el ejercicio de su labor periodística y en las diferencias ideológicas que mantiene con el querellante.

Próximos pasos judiciales

Con este procesamiento, la magistrada da traslado a las partes para que formulen sus escritos de acusación y se proceda a la apertura de juicio oral, o bien soliciten el archivo de la causa. El proceso entra así en su fase final para determinar la responsabilidad penal de Quiles por unos ataques que la justicia ya califica, indiciariamente, de delictivos.