La marquesa de Griñón reflexiona sobre el impacto de la tecnología en las relaciones humanas a raíz de la histórica visita del Papa León XIV a España y detalla su lectura de la encíclica ‘Magnifica Humanitas’

La histórica visita del Papa León XIV a España ha dejado numerosas imágenes para el recuerdo, encuentros institucionales y mensajes dirigidos a una sociedad cada vez más marcada por los desafíos tecnológicos, la incertidumbre y la búsqueda de referentes. Entre las personalidades que participaron en algunos de los actos más destacados de la agenda pontificia estuvo Tamara Falcó, cuya vinculación con la Iglesia católica es conocida desde hace años y que aprovechó la ocasión para compartir algunas de las enseñanzas que han marcado su camino espiritual.

La conversación con el Papa Francisco que orienta sus decisiones

Más allá de su presencia en los actos celebrados durante la estancia del Pontífice en la capital, la marquesa de Griñón volvió a poner el foco en una figura que desempeñó un papel decisivo en su evolución personal: el Papa Francisco. La hija de Isabel Preysler recordó una conversación mantenida con el fallecido pontífice que, según ella misma reconoce, continúa guiando muchas de sus decisiones.

«Recuerdo que cuando conocí al Papa Francisco me dijo que no me separase nunca del rebaño y es algo que me dejó marcada y que intento cumplir cada día», ha declarado la empresaria en Vanitatis al rememorar aquel encuentro determinante para su fe.

A lo largo de los últimos años, Tamara Falcó ha hablado con absoluta libertad sobre la relevancia que la fe tiene en su vida. Lejos de ocultar sus convicciones religiosas, la colaboradora y empresaria ha defendido públicamente el papel que la espiritualidad desempeñó en momentos especialmente complejos de su trayectoria. Su acercamiento a la religión no ha estado exento de comentarios ni de críticas, especialmente en un contexto social donde las creencias suelen quedar relegadas al ámbito privado; sin embargo, la marquesa de Griñón ha mantenido una postura constante, reivindicando la importancia de compartir aquellas experiencias que considera valiosas sin imponerlas a nadie.

Precisamente por ello, durante los días previos a la llegada de León XIV a España, quiso dirigirse especialmente a los jóvenes. En sus declaraciones explicó que entiende perfectamente que muchas personas de las nuevas generaciones experimenten una sensación de vacío ante un mundo acelerado, dominado por la inmediatez y la sobreexposición constante en las plataformas digitales.

El lema ‘Alzad la mirada’ y el uso equilibrado de la tecnología

La visita de León XIV estuvo marcada por un mensaje que atravesó buena parte de sus intervenciones públicas: la necesidad de recuperar la capacidad de mirar al otro y de mantener relaciones humanas auténticas en una época dominada por la tecnología. No es casualidad que el lema elegido para la visita fuera «Alzad la mirada». La expresión se convirtió en uno de los ejes centrales de los encuentros celebrados en Madrid y fue ampliamente comentada por los asistentes.

Tamara Falcó se mostró especialmente receptiva a esa idea. En sus reflexiones posteriores reconoció que la tecnología aporta enormes beneficios, pero también puede convertirse en una fuente de aislamiento si no se utiliza con equilibrio.

«Es verdad que nos pasamos el rato mirando el móvil en las reuniones de trabajo, familiares… Debemos parar y alejarnos del ruido, mirarnos y, sobre todo, escucharnos», señaló en el medio citado anteriormente.

Sus palabras conectan con una preocupación cada vez más presente en distintos ámbitos sociales: el impacto que la tecnología tiene sobre las relaciones personales. Por este motivo, para la empresaria, el reto no consiste en rechazar los avances tecnológicos, sino en aprender a convivir con ellos de forma saludable. De hecho, recordó que herramientas como las videollamadas le han permitido mantener una relación más cercana con familiares que viven lejos, entre ellos varios de sus hermanos y sobrinos. La clave, a su juicio, está en encontrar un punto de equilibrio que permita aprovechar las ventajas de la tecnología sin sacrificar la calidad de los vínculos humanos.

Los desafíos éticos de la encíclica ‘Magnifica Humanitas’

Otro de los asuntos que despertó el interés de Tamara Falcó durante la visita papal fue la reciente encíclica Magnifica Humanitas, publicada por León XIV y centrada en los desafíos éticos derivados del desarrollo tecnológico. La marquesa explicó que había leído el documento con atención y destacó especialmente las reflexiones relacionadas con la inteligencia artificial, un fenómeno que se encuentra en pleno proceso de expansión y que genera tanto expectativas como incertidumbre.

Según explicó, comparte la preocupación expresada por el Pontífice respecto a los riesgos asociados a determinadas aplicaciones de estas tecnologías. A su juicio, todavía existe un amplio desconocimiento sobre el alcance real que podrían tener en el futuro. Por ello ha valorado positivamente que León XIV haya situado este debate en el centro de la conversación, vinculándolo no solo a cuestiones técnicas o económicas, sino también a aspectos relacionados de forma directa con la dignidad, la ética y la responsabilidad social.