El espacio ‘D Corazón’ accede a las grabaciones en Países Bajos de esta gran apuesta de entretenimiento de La 1, que contará con la participación de Bertín Osborne, Rosa López, Inés Hernand y los hermanos Elena y Guillermo Furiase

Televisión Española ha iniciado la promoción de una de sus principales apuestas de entretenimiento para los próximos meses. El programa ‘D Corazón’ se coló este domingo en las grabaciones de ‘El escondite’, el nuevo concurso de La 1 que supondrá el debut de Grison (‘La Revuelta’) en la faceta de presentador. Durante la emisión, el espacio dominical reveló en exclusiva la identidad de los doce primeros participantes famosos que se someterán a la dinámica de este formato. El proyecto, definido como una producción de gran envergadura apta para una audiencia multigeneracional, se rueda actualmente en Países Bajos y combina elementos de suspense, humor y estrategia a tiempo real.

Una lista de concursantes famosos con perfiles polifacéticos

La revelación de los nombres de los primeros concursantes oficiales corrió a cargo de Javier de Hoyos. El periodista y colaborador, que este fin de semana se ausentó de sus labores habituales en el plató de ‘D Corazón’ para grabar su propia participación en el concurso, fue el responsable de anunciar el listado de rostros conocidos que integran la edición.

El elenco de celebridades destaca por la variedad de sus perfiles profesionales, abarcando sectores como la música, la interpretación, la televisión y el deporte de élite. Entre los participantes confirmados se encuentra el cantante y presentador Bertín Osborne, la cantante Rosa López, la presentadora Inés Hernand y la actriz Kira Miró. Junto a ellos, la lista suma al exjugador de baloncesto Jorge Garbajosa, a la actriz y presentadora Belinda Washington y a la cantante Vicco.

La representación del sector de la interpretación se completa con los actores Paco Tous y Pepón Nieto, quienes volverán a coincidir en la pequeña pantalla. Asimismo, la corporación pública ha confirmado la asistencia en tándem de los hermanos Elena y Guillermo Furiase, completando así el primer grupo de doce nombres desvelados de forma oficial para el programa.

Así es la mecánica y el escenario a escala real de ‘El escondite’

‘El escondite’ constituye la primera adaptación a nivel internacional del formato original estadounidense ‘The house of hide and seek’, un programa creado de forma conjunta por Talpa Studios y David Grifhorst, y desarrollado en estrecha colaboración con FOX Entertainment Studios. Para la puesta en marcha de la versión española, RTVE cuenta con la producción en colaboración de Warner Bros. ITVP Spain junto a la mencionada firma internacional Talpa Studios.

La dinámica del concurso traslada el clásico juego infantil a una escala de dimensiones televisivas. La mecánica se compone de una serie de rondas eliminatorias consecutivas y una fase final que exige una mezcla de tensión física y diversión.

La producción se ejecuta en el interior de una infraestructura residencial gigantesca dividida en dos pisos independientes. El escenario principal alberga más de 120 escondites integrados de forma orgánica en la estructura de la vivienda. Los concursantes deberán desenvolverse por estancias cotidianas que han sido recreadas minuciosamente a escala real, desde la gran escalera hasta la cocina, las habitaciones y la sala de estar principal, sumando además otras áreas funcionales adicionales. El diseño del espacio está concebido para mantener a los famosos en constante movimiento gracias a la incorporación de pasadizos secretos, puertas con aperturas inesperadas y espacios ingeniosamente ocultos.

Estreno «muy pronto» en la parrilla de La 1

Por el momento, los responsables de programación de La 1 de RTVE no han concretado la fecha exacta ni el día de la semana fijado para el estreno en abierto de ‘El escondite’ dentro de la parrilla televisiva. La corporación pública se limita por ahora a promocionar el formato bajo el indicativo de «muy pronto». Lo que sí ha quedado confirmado tras las imágenes capturadas por ‘D Corazón’ es que la totalidad del despliegue técnico y la grabación del espacio con los doce famosos se está llevando a cabo en las instalaciones que la productora dispone en Países Bajos.