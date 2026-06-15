El drama de suspense ‘Él y ella’, adaptación de la obra de Alice Feeney dirigida por William Oldroyd, se sitúa entre las diez producciones más vistas de la historia de la plataforma tras su estreno en enero

La plataforma de entretenimiento Netflix ha consolidado su posición en el mercado audiovisual en el arranque del año con el lanzamiento de diversos proyectos de éxito, entre los que destacan la cuarta temporada de ‘Los Bridgerton’, la tercera entrega de ‘El agente nocturno’ y la producción ‘El testigo’. A estos títulos se ha sumado de forma inesperada para la propia compañía de streaming el rendimiento de ‘Él y ella’ (His & Hers), una miniserie de drama y suspense que ha logrado posicionarse entre las diez series más vistas de la historia de la plataforma al rebasar la barrera de los 100 millones de visualizaciones.

La producción televisiva constituye la adaptación homónima de la novela de la escritora Alice Feeney. Bajo la dirección cinematográfica de William Oldroyd —reconocido previamente por su largometraje ‘Lady Macbeth’— y con Dee Johnson en las funciones de productor ejecutivo, la miniserie se estructura en un formato de seis episodios con una duración aproximada de 45 minutos por entrega. La propuesta se presenta como una alternativa para los espectadores que han seguido ficciones de corte similar como ‘Detrás de sus ojos’ o ‘The Sinner’, donde los personajes principales deben compaginar el desarrollo de una investigación policial compleja con la gestión de los conflictos derivados de su propio pasado.

Una investigación criminal en el norte de Georgia

La trama argumental de la serie sigue los pasos de Anna, una periodista que desempeña labores como reportera de noticias en la cadena WSK TV News. Tras encadenar una serie de dificultades en los ámbitos personal y profesional, Anna reside en la actualidad de forma solitaria en la ciudad de Atlanta, manteniendo una relación sentimental con Richard Jones, el cámara con el que comparte equipo en la citada cadena de información. El curso de su rutina cambia al conocer de forma fortuita la comisión de un asesinato en Dahlonega, un tranquilo pueblo ubicado en el norte del estado de Georgia. Se da la circunstancia de que este enclave es el lugar de nacimiento de la reportera y el sitio de residencia de su madre, a la que no visita desde hace un periodo prolongado.

Motivada por el suceso, Anna toma la decisión de regresar a su localidad natal para emprender una investigación por cuenta propia sobre el crimen. Este movimiento provoca un conflicto inmediato con el detective Jack Harper, miembro del cuerpo policial asignado para esclarecer el asesinato en la Oficina del Sheriff del Condado de Lumpkin. Harper es, asimismo, el exmarido de la protagonista, una figura con la que no mantenía ningún tipo de relación de continuidad hasta el momento de los hechos.

A pesar del desencuentro inicial derivado de sus respectivas funciones, ambos personajes retoman el diálogo. En este contexto, Jack confía a Anna la identidad de la víctima mortal del caso, bajo la condición expresa y la promesa de la periodista de no difundir dicha información en los medios de comunicación. No obstante, Anna opta finalmente por desvelar el nombre de la persona fallecida durante una emisión televisiva sobre el estado de la causa. La revelación suscita el enfado del detective, desencadenando un fuerte enfrentamiento directo entre ambos. A partir de este suceso, el desarrollo de los capítulos expone una maraña de secretos y mentiras arraigados en la comunidad local, vinculados de forma estrecha con los motivos que propiciaron la ruptura de la relación entre la periodista y el policía años atrás.

Configuración del reparto y roles principales

El elenco de la miniserie está encabezado por la actriz Tessa Thompson, conocida por su participación en la producción ‘Westworld’, quien asume el papel de la atormentada Anna. Por su parte, el actor Jon Bernthal, con trayectoria en títulos como ‘The Punisher’, asume la interpretación del detective encargado del caso. Las interpretaciones de ambos protagonistas han sido señaladas por la solvencia a la hora de retratar los perfiles de Anna y el investigador policial.

El reparto principal se completa con las siguientes incorporaciones y asignaciones de personajes:

Pablo Schreiber (‘Halo’): interpreta a Richard Jones, el profesional de la cámara y actual pareja sentimental de la reportera.

(‘Halo’): interpreta a Richard Jones, el profesional de la cámara y actual pareja sentimental de la reportera. Marin Ireland (‘The Terror’): encarna a Harper, la hermana menor del detective Jack.

(‘The Terror’): encarna a Harper, la hermana menor del detective Jack. Sunita Mani (‘GLOW’): da vida a Priya «Boston» Patel, una detective que se incorpora al departamento como la nueva compañera de trabajo de Jack.

La nómina de actores que participan en las diferentes tramas de la miniserie incluye asimismo a Rebecca Rittenhouse (‘Maggie’), Crystal Fox (‘El premio de tu vida’), Kristen Maxwell (‘Pequeñas mentirosas: Pecado original’), Leah Merritt (‘Insatiable’), Tiffany Ho (‘Lemonade Blessing’), Isabelle Kusman (‘Megalópolis’) y Dave Maldonado (‘Your Honor’). El conjunto de las actuaciones, sumado a la ambientación del entorno rural de Georgia, articula una propuesta de misterio orientada al consumo en formato de maratón.